Сочный шницель из свинины на ужин: лучше привычных отбивных
Вместо привычных отбивных на ужин можно приготовить сытный и сочный шницель. Секрет идеального вкуса в хрустящей сырной панировке, которая образует на мясе хрустящую и золотистую корочку. Подавать можно с любимым соусом.
Идея приготовления шницеля в сырной панировке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 600-700 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- сырная панировка
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать на пластины толщиной примерно 1 сантиметр.
2. Посыпать солью, черным перцем и хорошо отбить.
3. В одну емкость разбить яйца, добавить соль и немного взбить.
4. Во вторую емкость высыпать пшеничную муку, а в третью – панировку.
5. Обвалять мясо сначала в муке, затем окунуть в яйце, а далее обвалять в сырной панировке.
6. Сковородку разогреть с маслом и жарить шницели с обеих сторон до золотистого цвета примерно по 3-4 минуты.
