Вместо привычных отбивных на ужин можно приготовить сытный и сочный шницель. Секрет идеального вкуса в хрустящей сырной панировке, которая образует на мясе хрустящую и золотистую корочку. Подавать можно с любимым соусом.

Идея приготовления шницеля в сырной панировке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 600-700 г

яйца – 2 шт.

мука – 3-4 ст.л.

сырная панировка

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на пластины толщиной примерно 1 сантиметр.

2. Посыпать солью, черным перцем и хорошо отбить.

3. В одну емкость разбить яйца, добавить соль и немного взбить.

4. Во вторую емкость высыпать пшеничную муку, а в третью – панировку.

5. Обвалять мясо сначала в муке, затем окунуть в яйце, а далее обвалять в сырной панировке.

6. Сковородку разогреть с маслом и жарить шницели с обеих сторон до золотистого цвета примерно по 3-4 минуты.

