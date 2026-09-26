Сочный сливовый пирог, который не пересыхает: простой рецепт перевернутой выпечки

Влажный сливовый пирог получается мягким, сочным и хорошо пропитывается соком спелых слив во время выпечки. Особую текстуру тесту придают йогурт, масло и отдельно взбитые белки, которые нужно аккуратно ввести в основу. После выпечки пирог переворачивается, поэтому сливы оказываются сверху, а их сок дополняет нежное тесто. Такая домашняя выпечка хорошо подходит к чаю и не требует сложных ингредиентов.

Идея приготовления нежного влажного пирога со сливами опубликована на странице ruslana.gala в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

сахар для формы – 1 ст.л.

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 80 г

йогурт – 280 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 16 г

сливы – по вкусу

цедра или натуральный ароматизатор – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца нужно разделить на желтки и белки. Белки взбить миксером до устойчивых пиков и временно отставить в сторону.

2. Размягченное сливочное масло смешать с сахаром и растительным маслом. Перемешать или взбить смесь до однородности, чтобы сахар частично растворился.

3. Добавить желтки и йогурт. Всё хорошо перемешать до получения однородной массы. По желанию на этом этапе можно добавить немного цедры или натурального ароматизатора.

4. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую основу. Перемешать тесто, чтобы в нем не осталось сухих комочков.

5. После этого осторожно ввести взбитые белки. Перемешивать нужно лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру белков. Именно это поможет сделать пирог пышным и мягким.

6. Форму для выпечки застелить пергаментом. Дно слегка присыпать столовой ложкой сахара. Сливы помыть, удалить косточки и выложить срезом вверх по дну формы. Количество фруктов можно регулировать в зависимости от их размера и диаметра формы.

7. Сверху равномерно вылить тесто и разровнять его лопаткой. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Время зависит от размера формы и особенностей духовки, поэтому готовность нужно проверять деревянной шпажкой.

8. Готовый пирог оставить в форме на несколько минут, после чего осторожно перевернуть его на тарелку. Сливы должны оказаться сверху, а их сок – пропитать верхний слой теста. Перед подачей дать пирогу немного остыть.

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