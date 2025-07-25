Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
75
Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

Портулак – сорняк, который мгновенно разрастается на огороде. Но вместо того, чтобы его срывать и выбрасывать, замаринуйте такой продукт. После приготовления зелень очень напоминает морскую капусту.

О том, как вкусно замариновать портулак, рассказала фудблогерка mamanata.food в Instagram.

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

Ингредиенты:

  • портулак – 500 г

Для маринада:

  • вода – 0,5 л.
  • соль – 0,5 ст.л.
  • уксус – 30 мл.
  • чеснок – 5 зубчиков

Способ приготовления:

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

1. Портулак промыть.

2. Положить в кипящую воду.

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

3. С момента закипания готовить 2 минуты.

4. Выложить в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

5. Для маринада в воду добавить соль и уксус.

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

6. Выкладывать портулак в миску, чередуя – портулак, выжатый чеснок и так слоями.

7. Залить все маринадом.

Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом

8. Оставить на сутки в холодильнике.

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