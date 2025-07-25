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Сорняк портулак, который вы выбрасываете, можно вкусно замариновать: делимся проверенным рецептом
Портулак – сорняк, который мгновенно разрастается на огороде. Но вместо того, чтобы его срывать и выбрасывать, замаринуйте такой продукт. После приготовления зелень очень напоминает морскую капусту.
О том, как вкусно замариновать портулак, рассказала фудблогерка mamanata.food в Instagram.
Ингредиенты:
- портулак – 500 г
Для маринада:
- вода – 0,5 л.
- соль – 0,5 ст.л.
- уксус – 30 мл.
- чеснок – 5 зубчиков
Способ приготовления:
1. Портулак промыть.
2. Положить в кипящую воду.
3. С момента закипания готовить 2 минуты.
4. Выложить в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
5. Для маринада в воду добавить соль и уксус.
6. Выкладывать портулак в миску, чередуя – портулак, выжатый чеснок и так слоями.
7. Залить все маринадом.
8. Оставить на сутки в холодильнике.
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