Портулак – сорняк, который мгновенно разрастается на огороде. Но вместо того, чтобы его срывать и выбрасывать, замаринуйте такой продукт. После приготовления зелень очень напоминает морскую капусту.

О том, как вкусно замариновать портулак, рассказала фудблогерка mamanata.food в Instagram.

Ингредиенты:

портулак – 500 г

Для маринада:

вода – 0,5 л.

соль – 0,5 ст.л.

уксус – 30 мл.

чеснок – 5 зубчиков

Способ приготовления:

1. Портулак промыть.

2. Положить в кипящую воду.

3. С момента закипания готовить 2 минуты.

4. Выложить в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

5. Для маринада в воду добавить соль и уксус.

6. Выкладывать портулак в миску, чередуя – портулак, выжатый чеснок и так слоями.

7. Залить все маринадом.

8. Оставить на сутки в холодильнике.

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