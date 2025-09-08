Соус сладкий чили из перца на зиму: делимся пошаговым рецептом

Домашние заготовки всегда выручают, особенно зимой, когда хочется добавить к блюду яркого вкуса. Один из самых удачных вариантов – это соус сладкий чили. Он имеет сбалансированную сладковато-острую нотку, которая идеально подходит к мясу, рыбе, пицце или даже просто к свежему хлебу. Приготовить его несложно, а главное – он хорошо хранится и всегда будет под рукой, когда нужно быстро дополнить блюдо чем-то вкусным.

Идея приготовления пикантного соуса из перца на зиму опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 1 кг. (лучше красный)
  • перец чили – 1 кг. (половину оставить с семенами для остроты);
  • сахар – 1,5 кг.
  • соль – 60 г
  • чеснок – 2 головки
  • уксус 9% – 150 мл.
  • крахмал кукурузный – 60 г
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления

1. Сладкий перец, чили и чеснок пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до состояния пюре.

2. Переложить массу в большую кастрюлю.

3. Добавить сахар и соль.

4. Варить на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая.

5. Крахмал развести в 100 мл воды, влить в соус вместе с уксусом.

6. Хорошо перемешать.

7. Проварить еще около 5 минут.

8. После этого разлить горячий соус в стерильные банки и плотно закрыть крышками.

