Домашние заготовки всегда выручают, особенно зимой, когда хочется добавить к блюду яркого вкуса. Один из самых удачных вариантов – это соус сладкий чили. Он имеет сбалансированную сладковато-острую нотку, которая идеально подходит к мясу, рыбе, пицце или даже просто к свежему хлебу. Приготовить его несложно, а главное – он хорошо хранится и всегда будет под рукой, когда нужно быстро дополнить блюдо чем-то вкусным.

Идея приготовления пикантного соуса из перца на зиму опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг. (лучше красный)

перец чили – 1 кг. (половину оставить с семенами для остроты);

сахар – 1,5 кг.

соль – 60 г

чеснок – 2 головки

уксус 9% – 150 мл.

крахмал кукурузный – 60 г

вода – 100 мл.

Способ приготовления

1. Сладкий перец, чили и чеснок пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до состояния пюре.

2. Переложить массу в большую кастрюлю.

3. Добавить сахар и соль.

4. Варить на среднем огне примерно 30 минут, периодически помешивая.

5. Крахмал развести в 100 мл воды, влить в соус вместе с уксусом.

6. Хорошо перемешать.

7. Проварить еще около 5 минут.

8. После этого разлить горячий соус в стерильные банки и плотно закрыть крышками.

