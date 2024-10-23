Советский сервиз "Рыбки" раньше был практически в каждом доме. Его держали как украшение и никогда не использовали. Возможно, так происходило потому, что большинство людей просто не знали, для чего на самом деле он предназначен.

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Как правильно использовать сервиз "Рыбки" и для чего именно он предназначен, разбирался FoodOboz.ua. Оказывается, этот сервиз известен во всем мире.

История сервиза "Рыбки"

Проживавший в Риге художник Барамидзе Абесалом Давидович впервые представил этот сервиз еще в 1950 году. К сожалению, он не сохранился до наших времен, однако остались сведения, согласно которым сервиз был представлен в двух цветах: белом и золотом.

А уже в 1956 году этот набор отправился в настоящее путешествие, где получил всемирную известность на выставках керамики. В 1960 году сервиз производили в Риге и Тбилиси. А уже через год на Полонском фарфоровом заводе в Хмельницкой области и на Городницком фарфоровом заводе Житомирской области началось его массовое производство.

Тогда же сервиз получил свое официальное название "Семейство карпов" и производился в бело-красных и бело-синих цветах. Производство сервиза продолжалось последующие 30 лет.

Как правильно использовать сервиз "Рыбки"?

В состав сервиза входит графин в виде карпа, а также 6 "мальков". Объем графина составляет 700 мл, а мальков – 30. Из этого можно понять, что предназначен он для подачи и разлива алкогольных напитков.

Говоря простыми словами, сервиз "Рыбки" – это обычный графин со рюмками. Однако наливать алкоголь из него, а также пить из стопок оказалось довольно неудобно. Именно поэтому основной целью покупки такого набора было декорирование дома. По назначению его использовали очень редко.

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