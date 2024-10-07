У многих хозяек время от времени на кухне появляются неприятные, надоедливые и гадкие плодовые мошки. Они попадают в пищу, портят настроение и заставляют хозяек пересматривать все продукты в поисках источника их появления.

Видео дня

Но не легче ли заранее уберечься от их появления? Именно такого мнения придерживается блогер Тоня Би, которая в TikTok рассказала о прекрасном методе, благодаря которому плодовые мошки больше не будут появляться на вашей кухне.

Женщина работает профессиональной уборщицей и рассказывает, что на протяжении многих лет постоянно страдала появлением плодовых мошек на своей кухне. Но больше такой проблемы для нее не существует, ведь женщина начала мыть бананы, как только приносит их домой из магазина.

По словам блогера, плодовые мошки любят откладывать яйца в кожуре бананов. Затем они вылупляются и создают большие неудобства на кухне. Именно поэтому важно мыть бананы сразу, и только после этого выбирать самый удобный для себя способ их хранения.

На OBOZ.UA есть много рецептов с бананами: