Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

Каждый год иудеи празднуют Хануку. Этот праздник знаменует победу света над тьмой, ведь когда-то с помощью одной порции масла удалось освещать храм в течение целых семи дней. Именно поэтому на этот праздник принято подавать много блюд, жареных в масле.

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Одним из традиционных блюд на этот праздник является суфганиот. Это традиционные пончики – непременный атрибут ханукального стола. Как приготовить это блюдо, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова.

Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

Ингредиенты на 30-35 шт.

  • Молоко – 320 мл
  • Яйца – 3 шт
  • Дрожжи – 40 гр
  • Мука – 1 кг
  • Сахар – 60 гр
  • Мед – 20 гр
  • Коньяк – 30 гр
  • Сливочное масло мягкое – 95 гр

Способ приготовления

1. В миксере смешиваем все ингредиенты.

2. Оставляем тесто подходить, пока оно не увеличится вдвое.

3. Из теста формируем шарики по 50 г, выкладываем их на квадраты пергамента.

Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

4. Ждем, пока они снова поднимутся.

5. Разогреваем масло в кастрюле до 160-170°.

Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

6. Жарим пончики с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Наполняем суфганиот ванильным заварным кремом и карамелью.

Суфганиот: как приготовить традиционные пончики в Хануку. Рецепт

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