Каждый год иудеи празднуют Хануку. Этот праздник знаменует победу света над тьмой, ведь когда-то с помощью одной порции масла удалось освещать храм в течение целых семи дней. Именно поэтому на этот праздник принято подавать много блюд, жареных в масле.

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Одним из традиционных блюд на этот праздник является суфганиот. Это традиционные пончики – непременный атрибут ханукального стола. Как приготовить это блюдо, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова.

Ингредиенты на 30-35 шт.

Молоко – 320 мл

Яйца – 3 шт

Дрожжи – 40 гр

Мука – 1 кг

Сахар – 60 гр

Мед – 20 гр

Коньяк – 30 гр

Сливочное масло мягкое – 95 гр

Способ приготовления

1. В миксере смешиваем все ингредиенты.

2. Оставляем тесто подходить, пока оно не увеличится вдвое.

3. Из теста формируем шарики по 50 г, выкладываем их на квадраты пергамента.

4. Ждем, пока они снова поднимутся.

5. Разогреваем масло в кастрюле до 160-170°.

6. Жарим пончики с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Наполняем суфганиот ванильным заварным кремом и карамелью.

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