Сверху хрустящая корочка, а внутри пышное тесто: как правильно готовить идеальную шарлотку
Шарлотка с яблоками – это классическая домашняя выпечка, которую любят взрослые и дети. Она готовится просто, но всегда имеет особый вкус благодаря сочетанию нежного теста и сочных яблок. Такой пирог станет идеальным к чаю или кофе и подарит уют в любой день. А главный секрет успеха – хорошо взбитые яйца, которые обеспечивают легкость и хрустящую корочку.
Идея приготовления идеальной домашней шарлотки с хрустящей корочкой опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- цедра с одного лимона или апельсина
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яблоки – 4-5 шт.
- корица – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбивать нужно долго и тщательно, пока масса не станет пышной и светлой – именно это обеспечит легкую текстуру пирога и образует аппетитную корочку.
2. Просеять муку вместе с разрыхлителем.
3. Добавить цедру лимона или апельсина для аромата. Осторожно смешайте с яичной массой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.
4. Форму для выпекания застелить пергаментом. Вылить половину теста на дно.
5. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать дольками.
6. Выложить их на слой теста, по желанию посыпать корицей.
7. Сверху равномерно распределить остальное тесто и разровнять поверхность.
8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.
9. Дать шарлотке немного остыть.
10. Достать из формы и подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: