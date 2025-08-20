Шарлотка с яблоками – это классическая домашняя выпечка, которую любят взрослые и дети. Она готовится просто, но всегда имеет особый вкус благодаря сочетанию нежного теста и сочных яблок. Такой пирог станет идеальным к чаю или кофе и подарит уют в любой день. А главный секрет успеха – хорошо взбитые яйца, которые обеспечивают легкость и хрустящую корочку.

Идея приготовления идеальной домашней шарлотки с хрустящей корочкой опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

цедра с одного лимона или апельсина

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – 4-5 шт.

корица – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбивать нужно долго и тщательно, пока масса не станет пышной и светлой – именно это обеспечит легкую текстуру пирога и образует аппетитную корочку.

2. Просеять муку вместе с разрыхлителем.

3. Добавить цедру лимона или апельсина для аромата. Осторожно смешайте с яичной массой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.

4. Форму для выпекания застелить пергаментом. Вылить половину теста на дно.

5. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать дольками.

6. Выложить их на слой теста, по желанию посыпать корицей.

7. Сверху равномерно распределить остальное тесто и разровнять поверхность.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

9. Дать шарлотке немного остыть.

10. Достать из формы и подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: