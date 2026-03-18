Весной всегда хочется легкого овощного салата. Для такого блюда используйте свежие сезонные овощи, зелень, также очень вкусно получится, если добавить отварные яйца. А для заправки подойдет обычный йогурт.

Идея приготовления свежего весеннего салата опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

500 г брокколи

200 г твердого сыра

1/2 синей луковицы

1/2 банки консервированной кукурузы

150 г редиса

4 вареных яйца

соль

перец

майонез/йогурт

Способ приготовления:

1. Брокколи очистить от плодоножки, оставив только соцветия

2. Отдельно к воде добавить немного сахара и соли.

3. Когда закипит, бросить брокколи и проварить 5 минут, после этого отцедить и бросить в очень холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи.

4. После этого отцедить от жидкости и охладить.

5. Соединить брокколи, нарезанные сыр, редис, лук, яйца, также кукурузу.

6. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом. Или же для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт. Можно просто йогурт.

