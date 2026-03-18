Свежий весенний салат с редисом и отварными яйцами: чем заправить
Весной всегда хочется легкого овощного салата. Для такого блюда используйте свежие сезонные овощи, зелень, также очень вкусно получится, если добавить отварные яйца. А для заправки подойдет обычный йогурт.
Идея приготовления свежего весеннего салата опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 200 г твердого сыра
- 1/2 синей луковицы
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 150 г редиса
- 4 вареных яйца
- соль
- перец
- майонез/йогурт
Способ приготовления:
1. Брокколи очистить от плодоножки, оставив только соцветия
2. Отдельно к воде добавить немного сахара и соли.
3. Когда закипит, бросить брокколи и проварить 5 минут, после этого отцедить и бросить в очень холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи.
4. После этого отцедить от жидкости и охладить.
5. Соединить брокколи, нарезанные сыр, редис, лук, яйца, также кукурузу.
6. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом. Или же для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт. Можно просто йогурт.
