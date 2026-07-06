Свиные отбивные – одно из самых популярных мясных блюд, которое готовят на сковороде во многих семьях. В то же время именно это блюдо часто получается сухим, если не соблюдать правильную технику приготовления. Существует простой способ, который позволяет сохранить сочность мяса, получить румяную корочку и насыщенный вкус благодаря сочетанию обжаривания и ароматного масла. Такой метод подходит как для повседневного меню, так и для более праздничного стола.

Редакция FoodOboz расскажет о технике приготовления сочных свиных отбивных. Всё максимально просто.

Свиные отбивные нарезают толщиной примерно 2,5 см. Затем мясо тщательно просушивают бумажным полотенцем, чтобы оно лучше обжаривалось, после чего равномерно приправляют солью и черным перцем.

Сковороду хорошо разогревают и выкладывают подготовленное мясо. Отбивные обжаривают на сильном огне несколько минут до образования насыщенной золотистой корочки, которая "запечатывает" сок внутри.

После появления корочки отбивные переворачивают, а огонь уменьшают. На этом этапе в сковороду добавляют 1–2 столовые ложки сливочного масла и дополнительные специи или ароматные травы по вкусу.

Когда масло полностью растает и начнёт слегка пениться, сковороду наклоняют, чтобы собрать жир в одном месте. Горячим маслом с помощью ложки непрерывно поливают мясо в течение нескольких минут. Это позволяет равномерно довести отбивные до готовности, пока внутренняя температура не достигнет примерно 63 °C.

Готовые отбивные снимают со сковороды и оставляют отдохнуть на несколько минут. За это время соки равномерно распределяются внутри мяса, что делает текстуру более нежной. По желанию перед подачей блюдо дополнительно поливают ароматным маслом со сковороды.

В чём преимущество такого метода

Свинина относится к постным видам мяса, поэтому при длительном жарке легко теряет сочность. Сочетание быстрого обжаривания и поливания растопленным маслом помогает сохранить влагу внутри куска и равномерно его прогреть.

Кроме того, специи, травы и чеснок лучше раскрывают свой аромат в сочетании с жиром. Сливочное масло выводит вкусовые компоненты на поверхность мяса, благодаря чему отбивные получаются более насыщенными и ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: