Сырная закуска с гранатом для новогоднего стола за 5 минут: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Сырная закуска с гранатом для новогоднего стола за 5 минут: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, используйте крем-сыр, твердый сыр, зелень, тунец. А для яркого вкуса добавьте чеснок, каперсы, специи. 

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Вкусная закуска из сыра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении сырной закуски, которая готовится 5 минут. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Крем-сыр – 150 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Жареные орешки – 30 г
  • Зелень
  • Специи по вкусу
  • Гранат

Способ приготовления: 

1. К крем-сыру добавьте натертый сыр, нарезанные орехи и зелень. Все перемешайте.

Основа для закуски

2. Готовую смесь выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и формируем шарик. Кладем в холодильник на минимум час для стабилизации.

Приготовление закуски

3. Далее осыпаем гранатовыми зернами, немного вдавливая их. Еще раз формируя шар. Подаем с крекерами или тостами!

Готовая закуска

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