Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, используйте крем-сыр, твердый сыр, зелень, тунец. А для яркого вкуса добавьте чеснок, каперсы, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении сырной закуски, которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

Крем-сыр – 150 г

Сыр твердый – 50 г

Жареные орешки – 30 г

Зелень

Специи по вкусу

Гранат

Способ приготовления:

1. К крем-сыру добавьте натертый сыр, нарезанные орехи и зелень. Все перемешайте.

2. Готовую смесь выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и формируем шарик. Кладем в холодильник на минимум час для стабилизации.

3. Далее осыпаем гранатовыми зернами, немного вдавливая их. Еще раз формируя шар. Подаем с крекерами или тостами!

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