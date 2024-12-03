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Сырная закуска с гранатом для новогоднего стола за 5 минут: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, используйте крем-сыр, твердый сыр, зелень, тунец. А для яркого вкуса добавьте чеснок, каперсы, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении сырной закуски, которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- Крем-сыр – 150 г
- Сыр твердый – 50 г
- Жареные орешки – 30 г
- Зелень
- Специи по вкусу
- Гранат
Способ приготовления:
1. К крем-сыру добавьте натертый сыр, нарезанные орехи и зелень. Все перемешайте.
2. Готовую смесь выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и формируем шарик. Кладем в холодильник на минимум час для стабилизации.
3. Далее осыпаем гранатовыми зернами, немного вдавливая их. Еще раз формируя шар. Подаем с крекерами или тостами!
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