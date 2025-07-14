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Сырники с кабачком для перекуса: рецепт вкусного и полезного блюда
Сырники – блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно не только из творога, но еще если добавить например, кабачок, они получатся очень сочными и еще вкуснее, чем в классическом варианте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников из кабачков, с творогом и манкой.
Ингредиенты:
- Кабачки 250 г
- Сыр 350 г
- Манка 4 ст.л.
- Яйца 2 шт.
- Мука 4 ст.л.
- Сахар по вкусу
- Мука
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, отожмите сок, добавьте сыр, манку, сахар, перебейте блендером.
2. Добавьте муку, перемешайте.
3. Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте.
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