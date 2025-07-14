Сырники с кабачком для перекуса: рецепт вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Сырники с кабачком для перекуса: рецепт вкусного и полезного блюда

Сырники – блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно не только из творога, но еще если добавить например, кабачок, они получатся очень сочными и еще вкуснее, чем в классическом варианте.

Как приготовить удачные сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников из кабачков, с творогом и манкой. 

Ингредиенты: 

  • Кабачки 250 г
  • Сыр 350 г
  • Манка 4 ст.л.
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 4 ст.л.
  • Сахар по вкусу
  • Мука 

Способ приготовления: 

1. Кабачки натрите, отожмите сок, добавьте сыр, манку, сахар, перебейте блендером.

Тесто для сырников

2. Добавьте муку, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте.

Готовые сырники

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