Сырники – блюдо, которое любят практически все. Готовить их можно не только из творога, но еще если добавить например, кабачок, они получатся очень сочными и еще вкуснее, чем в классическом варианте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников из кабачков, с творогом и манкой.

Ингредиенты:

Кабачки 250 г

Сыр 350 г

Манка 4 ст.л.

Яйца 2 шт.

Мука 4 ст.л.

Сахар по вкусу

Мука

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, отожмите сок, добавьте сыр, манку, сахар, перебейте блендером.

2. Добавьте муку, перемешайте.

3. Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте.

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