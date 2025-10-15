Видео дня
Сырники с тыквой, которые не распадаются: самый простой рецепт блюда для завтрака
Сырники – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. А для того, чтобы они не распадались и держали форму, кулинары советуют выбирать жирный, но не слишком жидкий творог.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных сырников с тертой тыквой, и всего с одним яйцом.
Ингредиенты:
- Творог 250 г
- Тыква 250 г
- Яйцо 1 шт
- Соль щепотка
- Сахарозаменитель, корица по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву натереть на мелкой терке. Смешать с остальными ингредиентами.
2. Сформируйте сырники, обваляйте в небольшом количестве муки.
Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета!
