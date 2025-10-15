Сырники с тыквой, которые не распадаются: самый простой рецепт блюда для завтрака

Рецепт сырников

Сырники – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. А для того, чтобы они не распадались и держали форму, кулинары советуют выбирать жирный, но не слишком жидкий творог. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных сырников с тертой тыквой, и всего с одним яйцом. 

Ингредиенты:

  • Творог 250 г
  • Тыква 250 г
  • Яйцо 1 шт
  • Соль щепотка
  • Сахарозаменитель, корица по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву натереть на мелкой терке. Смешать с остальными ингредиентами.

2. Сформируйте сырники, обваляйте в небольшом количестве муки.

Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета!

