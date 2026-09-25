Сырное печенье с яблоками: как приготовить ароматную выпечку к чаю

Сырное печенье с яблоками можно приготовить из простых продуктов без сложных кулинарных приёмов. В тесто добавляют творог, сливочное масло и мелко нарезанные яблоки, а перед выпечкой печенье обваливают в сахаре с корицей. В духовке оно приобретает румяную корочку и приятный яблочный аромат. Такая домашняя выпечка хорошо подходит к чаю или кофе.

Идея приготовления ароматного печенья с яблоками к чаю опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 300 г

яйцо – 1 шт. или 2 маленьких

сливочное масло – 75 г

сахар – 100 г

мука – примерно 260-300 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – несколько штук, в зависимости от размера

Для обваливания:

сахар – по вкусу

корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите творог в глубокую миску. Добавьте яйцо, сахар и размягченное сливочное масло. Перемешайте все до однородной массы. Если творог зернистый, его можно предварительно хорошо размять вилкой.

2. Отдельно смешайте часть муки с разрыхлителем и постепенно добавляйте в творожную массу. Не стоит сразу всыпать всю муку, так как её точное количество будет зависеть от влажности творога.

3. Яблоки очистите от кожуры и семян, после чего нарежьте очень мелкими кусочками.

4. Добавьте их в тесто вместе с оставшейся мукой. Замесите мягкое тесто, которое почти не прилипает к рукам. Если оно получается слишком липким, добавьте еще немного муки, но не перегружайте тесто мукой.

5. Для обваливания смешайте сахар с корицей. Отщипывайте от теста небольшие кусочки и формируйте шарики. Каждый шарик обваляйте в смеси сахара и корицы.

6. Застелите противень пергаментом и выложите на него заготовки, оставляя между ними небольшое расстояние. Каждый шарик слегка приплюсните руками или дном стакана.

7. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте печенье примерно 30 минут, пока оно не станет румяным. Точное время зависит от размера заготовок и особенностей духовки.

8. Готовое творожное печенье с яблоками оставьте на противне на несколько минут, после чего переложите на тарелку. Подавать его можно тёплым или полностью остывшим.

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