Осень – время вкусных, легких, горячих супов. Готовить их можно из овощей, мяса, рыбы, грибов, сыра. Для яркого вкуса добавляйте в супы полезную куркуму!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного сырного супа со специями, чесноком и сухарями.

Ингредиенты:

1,2 л бульона или воды

5 средних картофелин

1 средняя морковь

1 маленький или 1/2 среднего лука

2 дольки чеснока

2 плавленых сырка сливочные

1/2 ч.л. куркумы

соль, масло

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте, 1/2 моркови натрите, поджарьте нарезанный лук с морковью.

2. В кипящий бульон/воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится (до 10 минут), добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.

3. Готовый суп тщательно взбейте блендером. Еще раз доведите до кипения.

Подавайте горячим, с сухарями и сыром!

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