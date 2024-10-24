Сырный крем-сыр с сухарями: рецепт самого простого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Осень – время вкусных, легких, горячих супов. Готовить их можно из овощей, мяса, рыбы, грибов, сыра. Для яркого вкуса добавляйте в супы полезную куркуму!

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Сырный суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного сырного супа со специями, чесноком и сухарями. 

Рецепт супа

Ингредиенты: 

  • 1,2 л бульона или воды
  • 5 средних картофелин
  • 1 средняя морковь
  • 1 маленький или 1/2 среднего лука
  • 2 дольки чеснока
  • 2 плавленых сырка сливочные
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • соль, масло

Способ приготовления: 

1. Овощи нарежьте, 1/2 моркови натрите, поджарьте нарезанный лук с морковью.

Овощи для зажарки

2. В кипящий бульон/воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится (до 10 минут), добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут. 

Приготовление супа

3. Готовый суп тщательно взбейте блендером. Еще раз доведите до кипения. 

Подавайте горячим, с сухарями и сыром! 

Готовый суп

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