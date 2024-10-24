Сырный крем-сыр с сухарями: рецепт самого простого и сытного блюда
Осень – время вкусных, легких, горячих супов. Готовить их можно из овощей, мяса, рыбы, грибов, сыра. Для яркого вкуса добавляйте в супы полезную куркуму!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного сырного супа со специями, чесноком и сухарями.
Ингредиенты:
- 1,2 л бульона или воды
- 5 средних картофелин
- 1 средняя морковь
- 1 маленький или 1/2 среднего лука
- 2 дольки чеснока
- 2 плавленых сырка сливочные
- 1/2 ч.л. куркумы
- соль, масло
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте, 1/2 моркови натрите, поджарьте нарезанный лук с морковью.
2. В кипящий бульон/воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится (до 10 минут), добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.
3. Готовый суп тщательно взбейте блендером. Еще раз доведите до кипения.
Подавайте горячим, с сухарями и сыром!
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