Сырный штоллен к Рождеству 2025: как приготовить вкусную традиционную выпечку
Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, своей формой должна напоминать младенца, завернутого в белую пеленку. Его можно приготовить заранее, ведь срок хранения штоллена достаточно велик.
Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт штоллена, справиться с которым по силам каждому. В результате, на праздничный стол попадет необыкновенно вкусная, ароматная выпечка, которая создаст подходящее настроение.
Ингредиенты
- Сливочное масло мягкое – 200 гр
- Сахар – 6 гр
- Сыр 5-9% – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Цедра лимона – 1 шт
- Цедра апельсина – 1 шт
- Разрыхлитель – 10 гр
- Мука – 500 гр
- Изюм светлый – 250 гр
- Сушеная черника – 200 гр
- Черный ром – 150 мл
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло растопленное – 200 гр
- Сахарная пудра – 200 гр
Способ приготовления
1. Подготавливаем сухофрукты. Промойте изюм и чернику: залейте крутым кипятком на 1 минуту, слейте и промойте под холодной водой.
2. Залейте ромом сухофрукты, накройте пленкой и оставьте на ночь. Можно воспользоваться микроволновкой: прогрейте сухофрукты с ромом по 30-40 секунд, периодически перемешивая.
3. Отбросьте готовые сухофрукты на сито и дайте стечь рома.
4. Готовим тесто. Смешайте размягченное сливочное масло, цедру лимона и апельсина и взбейте.
5. Добавьте сахар и снова перемешайте.
6. Добавьте яйца и творог и снова перемешайте.
7. Соедините муку с разрыхлителем и смешайте с массой сыра.
8. Добавьте в тесто замоченные сухофрукты и перемешайте.
9. Разделите тесто на 3 части и сформуйте штоллены.
10. Выложите пергамент и отправьте выпекаться в духовку при 175-180°С на 40-45 минут.
11. Смажьте горячие штоллены растопленным сливочным маслом со всех сторон, затем присыпьте сахарной пудрой.
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