Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, своей формой должна напоминать младенца, завернутого в белую пеленку. Его можно приготовить заранее, ведь срок хранения штоллена достаточно велик.

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Шеф-повар Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт штоллена, справиться с которым по силам каждому. В результате, на праздничный стол попадет необыкновенно вкусная, ароматная выпечка, которая создаст подходящее настроение.

Ингредиенты

Сливочное масло мягкое – 200 гр

Сахар – 6 гр

Сыр 5-9% – 200 гр

Яйца – 2 шт

Цедра лимона – 1 шт

Цедра апельсина – 1 шт

Разрыхлитель – 10 гр

Мука – 500 гр

Изюм светлый – 250 гр

Сушеная черника – 200 гр

Черный ром – 150 мл

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло растопленное – 200 гр

Сахарная пудра – 200 гр

Способ приготовления

1. Подготавливаем сухофрукты. Промойте изюм и чернику: залейте крутым кипятком на 1 минуту, слейте и промойте под холодной водой.

2. Залейте ромом сухофрукты, накройте пленкой и оставьте на ночь. Можно воспользоваться микроволновкой: прогрейте сухофрукты с ромом по 30-40 секунд, периодически перемешивая.

3. Отбросьте готовые сухофрукты на сито и дайте стечь рома.

4. Готовим тесто. Смешайте размягченное сливочное масло, цедру лимона и апельсина и взбейте.

5. Добавьте сахар и снова перемешайте.

6. Добавьте яйца и творог и снова перемешайте.

7. Соедините муку с разрыхлителем и смешайте с массой сыра.

8. Добавьте в тесто замоченные сухофрукты и перемешайте.

9. Разделите тесто на 3 части и сформуйте штоллены.

10. Выложите пергамент и отправьте выпекаться в духовку при 175-180°С на 40-45 минут.

11. Смажьте горячие штоллены растопленным сливочным маслом со всех сторон, затем присыпьте сахарной пудрой.

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