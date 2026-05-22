Сытная белковая запеканка без лишних калорий: идеально для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Когда хочется приготовить что-то простое, сытное и без сложных ингредиентов, стоит обратить внимание на домашнюю белковую запеканку из куриного филе. Такое блюдо прекрасно подходит для ужина, ведь готовится быстро и не требует много времени у плиты. Благодаря сочетанию курицы, творога и яиц запеканка получается нежной, сочной и очень питательной. А сырная корочка сверху делает блюдо еще более аппетитным. Этот рецепт легко станет одним из самых любимых в ежедневном меню.

Идея приготовления сытной белковой запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • творог – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • помидор – 150 г
  • легкий твердый сыр – 50 г
  • петрушка или другая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте творог, яйца, нарезанный кубиками помидор и мелко порубленную зелень. Посолите, приправьте специями и хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Переложите смесь в форму для запекания, равномерно распределив по всей поверхности.

4. Натрите твердый сыр и щедро посыпьте им будущую запеканку сверху.

5. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 35 минут до румяной сырной корочки.

6. Перед подачей дайте блюду несколько минут остыть. Запеканка получается сочной, нежной и очень сытной, поэтому отлично подходит для легкого домашнего ужина без лишних хлопот.

