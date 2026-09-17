Сытная белковая запеканка с курицей и сыром: как приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
765
Рецепт сытной белковой запеканки на обед
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Запеканка с курицей и сыром отлично подходит для обеда, когда хочется приготовить одно блюдо без сложной подготовки. Куриное филе сочетается с творогом, яйцами, помидорами и кукурузой, а сверху всё покрывается румяной сырной корочкой. Все ингредиенты нужно смешать, переложить в форму и запечь. На приготовление уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления сытной белковой запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт сытной запеканки на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 150 г
  • творог 5% – 90 г
  • помидор – 1 шт. (примерно 100 г)
  • яйца – 2 шт.
  • твёрдый сыр – 40 г
  • консервированная кукуруза – 30 г
  • свежая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем ингредиенты в форму для запекания

1. Куриное филе нужно промыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.

2. Помидор также нарезать небольшими кусочками. Если он очень сочный, лишнюю жидкость можно слить, чтобы запеканка не получилась слишком водянистой.

Добавляем яйца

3. В глубокой миске смешать куриное филе, помидор, творог и консервированную кукурузу.

4. Добавить два яйца, мелко нарезанную зелень, соль и специи. Всё хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Добавляем творог

5. Готовую смесь переложить в форму для запекания. Поверхность разровнять ложкой, а затем равномерно посыпать натертым твердым сыром.

6. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать примерно 25-30 минут. Ориентироваться нужно по готовности куриного филе и румяной сырной корочке сверху.

Готовое блюдо

7. Готовую запеканку вынуть из духовки и оставить на несколько минут, чтобы она немного остыла. После этого блюдо можно нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

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