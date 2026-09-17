Сытная белковая запеканка с курицей и сыром: как приготовить на обед

Запеканка с курицей и сыром отлично подходит для обеда, когда хочется приготовить одно блюдо без сложной подготовки. Куриное филе сочетается с творогом, яйцами, помидорами и кукурузой, а сверху всё покрывается румяной сырной корочкой. Все ингредиенты нужно смешать, переложить в форму и запечь. На приготовление уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления сытной белковой запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 150 г

творог 5% – 90 г

помидор – 1 шт. (примерно 100 г)

яйца – 2 шт.

твёрдый сыр – 40 г

консервированная кукуруза – 30 г

свежая зелень – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно промыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.

2. Помидор также нарезать небольшими кусочками. Если он очень сочный, лишнюю жидкость можно слить, чтобы запеканка не получилась слишком водянистой.

3. В глубокой миске смешать куриное филе, помидор, творог и консервированную кукурузу.

4. Добавить два яйца, мелко нарезанную зелень, соль и специи. Всё хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

5. Готовую смесь переложить в форму для запекания. Поверхность разровнять ложкой, а затем равномерно посыпать натертым твердым сыром.

6. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать примерно 25-30 минут. Ориентироваться нужно по готовности куриного филе и румяной сырной корочке сверху.

7. Готовую запеканку вынуть из духовки и оставить на несколько минут, чтобы она немного остыла. После этого блюдо можно нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

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