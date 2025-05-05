Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

Сытную и вкусную домашнюю пиццу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Все дело в простой основе из сметаны и майонеза, с которой не придется долго возиться.

Видео дня

Идея приготовления быстрой пиццы за 15 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia ) в Instagram. Для начинки соедините разные овощи, мясо и много сыра.

Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 5 ст.л.
  • майонез – 5 ст.л.
  • соль щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • кетчуп
  • итальянские травы
  • мясо/колбаса
  • помидоры
  • сыр
  • маринованные огурцы

Способ приготовления:

Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

1. В миску разбить яйца и посолить.

2. Добавить майонез и сметану.

Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

3. Засыпать муку и разрыхлитель.

4. Замешать тесто.

Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

5. Вылить полученную массу на силиконизированный пергамент.

6. Добавить кетчуп, итальянские травы, маринованные огурцы, мясо, помидоры и сыр.

Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу

7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты