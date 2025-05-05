Сытную и вкусную домашнюю пиццу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Все дело в простой основе из сметаны и майонеза, с которой не придется долго возиться.

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Идея приготовления быстрой пиццы за 15 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia ) в Instagram. Для начинки соедините разные овощи, мясо и много сыра.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сметана – 5 ст.л.

майонез – 5 ст.л.

соль щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

кетчуп

итальянские травы

мясо/колбаса

помидоры

сыр

маринованные огурцы

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца и посолить.

2. Добавить майонез и сметану.

3. Засыпать муку и разрыхлитель.

4. Замешать тесто.

5. Вылить полученную массу на силиконизированный пергамент.

6. Добавить кетчуп, итальянские травы, маринованные огурцы, мясо, помидоры и сыр.

7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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