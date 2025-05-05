Сытная домашняя пицца за 15 минут: из чего сделать основу
Сытную и вкусную домашнюю пиццу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Все дело в простой основе из сметаны и майонеза, с которой не придется долго возиться.
Идея приготовления быстрой пиццы за 15 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia ) в Instagram. Для начинки соедините разные овощи, мясо и много сыра.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 5 ст.л.
- майонез – 5 ст.л.
- соль щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 9 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- кетчуп
- итальянские травы
- мясо/колбаса
- помидоры
- сыр
- маринованные огурцы
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца и посолить.
2. Добавить майонез и сметану.
3. Засыпать муку и разрыхлитель.
4. Замешать тесто.
5. Вылить полученную массу на силиконизированный пергамент.
6. Добавить кетчуп, итальянские травы, маринованные огурцы, мясо, помидоры и сыр.
7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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