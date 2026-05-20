Запеканка с картофелем и лососем – это простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Сочетание нежной рыбы, запеченного картофеля и сливочной заливки делает ее очень ароматной и сочной. Такой рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а все ингредиенты легко найти в магазине. Блюдо получается питательным, хорошо держит форму и подходит даже на следующий день. Особенно удачно запеканка сочетается со свежей зеленью или легким овощным салатом.

Идея приготовления сытного пирога с картофелем и лососем опубликована на странице фудблогера halia shymkiv в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

лосось – 300 г

брокколи – 100 г

яйца – 3 шт.

сливки 15% – 170 мл.

моцарелла – 100 г

оливковое масло – для запекания

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте, нарежьте крупными кусками или оставьте мелкий целым. Полейте оливковым маслом, добавьте соль и перец, после чего выложите на противень и запекайте примерно 35 минут при температуре 200 градусов. Если картофель большой, увеличьте время приготовления.

2. Готовый горячий картофель слегка разомните вилкой или толкушкой и выложите в форму для запекания, формируя основу будущей запеканки.

3. Лосось нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разделите на маленькие соцветия и проварите в кипящей воде примерно одну минуту, после чего сразу переложите в холодную воду.

4. Выложите рыбу и брокколи поверх картофельной основы.

5. Отдельно смешайте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Готовой смесью равномерно залейте запеканку.

6. Моцареллу натрите на терке и щедро посыпьте сверху. Поставьте форму в духовку и запекайте при 180 градусах до появления золотистой корочки.

7. Подавайте блюдо горячим. Запеканка получается нежной, сытной и хорошо подходит как самостоятельный ужин для всей семьи.

