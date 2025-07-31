Из кабачков можно приготовить не только легкие закуски и консервацию, но и сытный ужин. Например, элементарный пирог, в котором можно совместить также грибы и сыр. Блюдо очень простое и точно понравится всем.

Идея приготовления сытного кабачкового пирога на ужин опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кабачок – 1 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

сыр твердый – 100 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

грибы шампиньоны – 150 г

лук репчатый – 1 шт.

филе курицы – 200 г

сливки 10 или 20% – 150 мл

мука – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть кабачок.

2. Хорошо отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйцо, муку, натертый твердый сыр – все хорошо перемешать.

4. Выложить в форму.

5. Запекать при температуре 180°C около 15 минут, чтобы тесто схватилось.

6. Для начинки обжарить лук с грибами до мягкости.

7. Добавляем курицу, жарим до готовности.

8. Добавить сливки, натертый сыр – перемешать.

9. Тушить несколько минут, пока немного испарится жидкость.

10. Добавить муку, еще раз перемешать – начинка готова.

11. Выложить начинку на запеченную основу.

12. Посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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