Сытная кабачковая запеканка для ужина: делимся простым рецептом
Из кабачков можно приготовить не только легкие закуски и консервацию, но и сытный ужин. Например, элементарный пирог, в котором можно совместить также грибы и сыр. Блюдо очень простое и точно понравится всем.
Идея приготовления сытного кабачкового пирога на ужин опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- грибы шампиньоны – 150 г
- лук репчатый – 1 шт.
- филе курицы – 200 г
- сливки 10 или 20% – 150 мл
- мука – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть кабачок.
2. Хорошо отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйцо, муку, натертый твердый сыр – все хорошо перемешать.
4. Выложить в форму.
5. Запекать при температуре 180°C около 15 минут, чтобы тесто схватилось.
6. Для начинки обжарить лук с грибами до мягкости.
7. Добавляем курицу, жарим до готовности.
8. Добавить сливки, натертый сыр – перемешать.
9. Тушить несколько минут, пока немного испарится жидкость.
10. Добавить муку, еще раз перемешать – начинка готова.
11. Выложить начинку на запеченную основу.
12. Посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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