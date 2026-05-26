Кабачковая запеканка – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для легкого и сытного ужина. Оно получается нежным внутри, ароматным и очень сочным благодаря сочетанию овощей и сыра. Для рецепта понадобятся доступные сезонные продукты, которые часто есть под рукой летом. Особенно вкусно подавать такую запеканку горячей сразу после духовки. А хрустящая сырная корочка сверху делает блюдо еще более аппетитным.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

картофель – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука – примерно 3 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло – примерно 50 мл.

сметана – 2 ст.л.

твердый сыр – примерно 200 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке. Хорошо отожмите овощи от лишней жидкости, чтобы запеканка не была слишком влажной.

2. Лук мелко нарежьте и добавьте к овощной смеси. Еще раз проверьте, нет ли лишней жидкости.

3. Добавьте яйца, сметану, муку, соль, перец и половину натертого сыра. Тщательно перемешайте массу до однородности.

4. В конце всыпьте разрыхлитель и влейте растительное масло. Еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Форму для запекания смажьте маслом и выложите овощную массу. Разровняйте поверхность ложкой.

6. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45–55 минут до румяной корочки.

7. По желанию за 10 минут до готовности посыпьте запеканку сверху оставшимся сыром, чтобы получить аппетитную сырную шапочку.

8. Подавайте кабачковую запеканку горячей со сметаной, свежей зеленью или легким овощным салатом.

