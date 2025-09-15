Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
210
Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

Кабачки, курица и сыр – это замечательные ингредиенты для того, чтобы приготовить сытный обед для семьи. Вам понадобится совсем немного времени и бюджетные ингредиенты для такого блюда. А результат приятно удивит.

Видео дня

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

Ингредиенты:

  • небольшой кабачок – 1 шт.
  • куриное филе – 400 г
  • яйца – 4 шт.
  • греческий йогурт – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 1-2 шт.
  • твердый сыр – 100 г + 50 г
  • соль – 1 ч. л.
  • орегано – 1 ч. л.
  • чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

1. Смешать яйца с йогуртом, чесноком, солью и орегано.

2. Добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и натертый сыр, перемешать.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

3. В форму 20 на 30 см выложить кружочки кабачка, вылить массу.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

4. Сверху разложить кружочки лука и помидоров.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

6. Посыпать натертым сыром и запекать до румяной корочки еще 25-30 минут.

Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты