Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить
Кабачки, курица и сыр – это замечательные ингредиенты для того, чтобы приготовить сытный обед для семьи. Вам понадобится совсем немного времени и бюджетные ингредиенты для такого блюда. А результат приятно удивит.
Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- небольшой кабачок – 1 шт.
- куриное филе – 400 г
- яйца – 4 шт.
- греческий йогурт – 100 г
- лук – 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- твердый сыр – 100 г + 50 г
- соль – 1 ч. л.
- орегано – 1 ч. л.
- чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с йогуртом, чесноком, солью и орегано.
2. Добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и натертый сыр, перемешать.
3. В форму 20 на 30 см выложить кружочки кабачка, вылить массу.
4. Сверху разложить кружочки лука и помидоров.
5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
6. Посыпать натертым сыром и запекать до румяной корочки еще 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: