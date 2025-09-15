Кабачковая запеканка с курицей и сыром для сытного обеда: как приготовить

Кабачки, курица и сыр – это замечательные ингредиенты для того, чтобы приготовить сытный обед для семьи. Вам понадобится совсем немного времени и бюджетные ингредиенты для такого блюда. А результат приятно удивит.

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

небольшой кабачок – 1 шт.

куриное филе – 400 г

яйца – 4 шт.

греческий йогурт – 100 г

лук – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

твердый сыр – 100 г + 50 г

соль – 1 ч. л.

орегано – 1 ч. л.

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с йогуртом, чесноком, солью и орегано.

2. Добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и натертый сыр, перемешать.

3. В форму 20 на 30 см выложить кружочки кабачка, вылить массу.

4. Сверху разложить кружочки лука и помидоров.

5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

6. Посыпать натертым сыром и запекать до румяной корочки еще 25-30 минут.

