Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
786
Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто
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Если хочется приготовить полноценное блюдо из сезонных овощей, стоит обратить внимание на кабачковую запеканку с куриным филе. Благодаря сливкам, яйцам и сыру она получается нежной и сочной, а помидоры придают ей приятную свежесть. Блюдо не требует сложной подготовки, а все ингредиенты легко найти в любом магазине. Рецепт станет отличным решением для тех, кто ищет простой и вкусный ужин для всей семьи.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с помидорами опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сливки – 100 мл.
  • твёрдый сыр – 100 г
  • сливочное масло – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • перец чили или молотый перец – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками или ломтиками.

2. Выложите подготовленные кабачки ровным слоем на дно формы для запекания.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

4. Добавьте к мясу соль, сушеный чеснок и перец чили или другие специи по вкусу. Тщательно перемешайте.

5. В отдельной миске взбейте яйца со сливками до однородной консистенции.

6. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в яично-сливочную смесь.

7. Смешайте полученную заливку с подготовленным куриным филе.

Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

8. Равномерно выложите смесь поверх слоя кабачков.

9. Лук нарежьте тонкими полукольцами и распределите сверху.

10. Добавьте небольшие кусочки сливочного масла по всей поверхности запеканки.

11. Помидоры нарежьте кружочками или кубиками и выложите следующим слоем.

Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто

12. По желанию посыпьте верх дополнительной порцией тертого сыра.

13. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

14. Запекайте примерно 40-50 минут до появления румяной сырной корочки.

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