Сытная кабачковая запеканка с помидорами и куриным филе: готовится очень просто
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Если хочется приготовить полноценное блюдо из сезонных овощей, стоит обратить внимание на кабачковую запеканку с куриным филе. Благодаря сливкам, яйцам и сыру она получается нежной и сочной, а помидоры придают ей приятную свежесть. Блюдо не требует сложной подготовки, а все ингредиенты легко найти в любом магазине. Рецепт станет отличным решением для тех, кто ищет простой и вкусный ужин для всей семьи.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с помидорами опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- помидоры – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- сливки – 100 мл.
- твёрдый сыр – 100 г
- сливочное масло – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- перец чили или молотый перец – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками или ломтиками.
2. Выложите подготовленные кабачки ровным слоем на дно формы для запекания.
3. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
4. Добавьте к мясу соль, сушеный чеснок и перец чили или другие специи по вкусу. Тщательно перемешайте.
5. В отдельной миске взбейте яйца со сливками до однородной консистенции.
6. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в яично-сливочную смесь.
7. Смешайте полученную заливку с подготовленным куриным филе.
8. Равномерно выложите смесь поверх слоя кабачков.
9. Лук нарежьте тонкими полукольцами и распределите сверху.
10. Добавьте небольшие кусочки сливочного масла по всей поверхности запеканки.
11. Помидоры нарежьте кружочками или кубиками и выложите следующим слоем.
12. По желанию посыпьте верх дополнительной порцией тертого сыра.
13. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.
14. Запекайте примерно 40-50 минут до появления румяной сырной корочки.
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