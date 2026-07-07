Запеканка из молодой капусты – прекрасное блюдо для сытного домашнего обеда, которое готовится без лишних хлопот. Благодаря сочетанию куриного мяса, овощей и сырной корочки она получается сочной, нежной и очень ароматной. Для рецепта понадобятся доступные продукты, которые часто есть под рукой. Такая запеканка вкусная как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления сытной запеканки из капусты опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 небольшой кочан

филе куриного бедра – 400-500 г

морковь – 1 шт.

твёрдый сыр – 150-200 г

Для заливки:

яйца – 4 шт.

сметана – 4 ст.л.

мука – 4-5 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодую капусту мелко нашинковать. Куриное филе нарезать небольшими кубиками.

2. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке.

3. Натрите твёрдый сыр, часть оставьте для посыпки сверху.

4. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

5. Добавьте в начинку капусту, куриное мясо, морковь и большую часть натертого сыра. Все тщательно перемешайте.

6. Переложите смесь в форму для запекания, равномерно распределите и сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–50 минут до появления золотистой корочки.

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