Сытная капустная запеканка на обед: получится очень вкусно
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Запеканка из молодой капусты – прекрасное блюдо для сытного домашнего обеда, которое готовится без лишних хлопот. Благодаря сочетанию куриного мяса, овощей и сырной корочки она получается сочной, нежной и очень ароматной. Для рецепта понадобятся доступные продукты, которые часто есть под рукой. Такая запеканка вкусная как в горячем виде, так и после остывания.
Идея приготовления сытной запеканки из капусты опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 небольшой кочан
- филе куриного бедра – 400-500 г
- морковь – 1 шт.
- твёрдый сыр – 150-200 г
Для заливки:
- яйца – 4 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- мука – 4-5 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодую капусту мелко нашинковать. Куриное филе нарезать небольшими кубиками.
2. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке.
3. Натрите твёрдый сыр, часть оставьте для посыпки сверху.
4. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
5. Добавьте в начинку капусту, куриное мясо, морковь и большую часть натертого сыра. Все тщательно перемешайте.
6. Переложите смесь в форму для запекания, равномерно распределите и сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40–50 минут до появления золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: