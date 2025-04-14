Сытная картофельная запеканка с творогом: рецепт быстрого блюда для обеда
Картофельная запеканка – идеальный вариант блюда для обеда. Приготовление займет у вас минимум времени, еще довольно бюджетно. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen yuliana в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- сметана – 200 г
- перец черный – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- сыр твердый – 200 г
- пармезан – по желанию
Способ приготовления:
1. Картошку почистить, нарезать кружочками.
2. Выложить в форму плотно.
3. Полить небольшим количеством растительного масла.
4. К сметане добавить специи, перемешать.
5. Картошку посыпать натертым сыром.
6. Сверху добавить сметанную заливку.
7. Накрыть фольгой.
8. Сверху снова посыпать сыром.
9. Отправить запеканку в духовку при температуре 200 градусов на 40-50 минут.
10. За 5-7 минут до окончания приготовления извлечь блюдо из духовки, посыпать натертым сыром, после чего можно снова ставить блюдо в духовку.
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