Картофельная запеканка – идеальный вариант блюда для обеда. Приготовление займет у вас минимум времени, еще довольно бюджетно. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen yuliana в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

сметана – 200 г

перец черный – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

сыр твердый – 200 г

пармезан – по желанию

Способ приготовления:

1. Картошку почистить, нарезать кружочками.

2. Выложить в форму плотно.

3. Полить небольшим количеством растительного масла.

4. К сметане добавить специи, перемешать.

5. Картошку посыпать натертым сыром.

6. Сверху добавить сметанную заливку.

7. Накрыть фольгой.

8. Сверху снова посыпать сыром.

9. Отправить запеканку в духовку при температуре 200 градусов на 40-50 минут.

10. За 5-7 минут до окончания приготовления извлечь блюдо из духовки, посыпать натертым сыром, после чего можно снова ставить блюдо в духовку.

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