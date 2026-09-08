Сытная куриная запеканка под сырной корочкой: как быстро приготовить на обед

Когда нужно быстро приготовить обед, не обязательно долго стоять у плиты. Куриное филе можно запечь вместе с сыром, помидорами и сметаной, получив сочное и ароматное блюдо. Все смешивается в одной форме, а сверху образуется румяная сырная корочка. Такая запеканка хорошо подходит и для повседневного обеда, и для ужина.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с сырной корочкой опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

творог 5% – 150 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 3 ст.л.

моцарелла – 100 г

помидор – 1 шт. плюс несколько ломтиков для верха

красный лук – 0,5 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

приправа для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте небольшими кубиками. Помидор и красный лук также нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите курицу, помидор и лук в миску. Добавьте творог, яйцо и сметану. Посолите, поперчите и всыпьте приправу для курицы. Всё тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

3. Готовую смесь переложите в форму для запекания и разровняйте. Моцареллу натрите на крупной терке и равномерно распределите сверху. Дополнительно выложите несколько тонких ломтиков помидора.

4. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 30–40 минут. Курица должна полностью пропечься, а сыр сверху – хорошо расплавиться и подрумяниться.

5. Готовую куриную запеканку подавайте горячей. Она отлично подходит в качестве самостоятельного блюда, а по желанию ее можно дополнить свежими овощами или легким салатом.

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