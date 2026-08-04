Сытная лазанья из баклажанов: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
414
Рецепт лазаньи из баклажанов на ужин
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Лазанья из баклажанов – отличная альтернатива классическому блюду с листами теста. Она получается сочной, ароматной и очень сытной, поэтому идеально подходит для семейного ужина. Сочетание обжаренных баклажанов, мясной начинки, нежного молочного соуса и расплавленного сыра делает блюдо особенно аппетитным. Для приготовления понадобятся простые продукты, а результат приятно удивит насыщенным вкусом.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Рецепт лазаньи из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 700 г
  • твёрдый сыр – 250 г
  • мясной фарш – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатное пюре – 200 мл
  • молоко – 500 мл
  • мука – 50 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мускатный орех – по желанию
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

Обжариваем баклажаны

1. Баклажаны нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 15-20 минут. Затем промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу, и обжарьте с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

2. На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и измельченный чеснок. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки.

3. Влейте томатное пюре, посолите, поперчите, добавьте специи и тушите ещё несколько минут, пока начинка не станет сочной и ароматной.

Готовим начинку

4. Для соуса растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

5. Варите соус на небольшом огне до загустения. В конце добавьте соль и, по желанию, щепотку мускатного ореха.

Добавляем соус

6. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите слой баклажанов, сверху распределите часть мясной начинки, полейте молочным соусом и посыпьте тертым сыром.

Выкладываем всё слоями

7. Повторяйте слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой обильно посыпьте сыром.

Добавляем начинку

8. Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым.

Готовая лазанья

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