Лазанья из баклажанов – отличная альтернатива классическому блюду с листами теста. Она получается сочной, ароматной и очень сытной, поэтому идеально подходит для семейного ужина. Сочетание обжаренных баклажанов, мясной начинки, нежного молочного соуса и расплавленного сыра делает блюдо особенно аппетитным. Для приготовления понадобятся простые продукты, а результат приятно удивит насыщенным вкусом.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 700 г

твёрдый сыр – 250 г

мясной фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

томатное пюре – 200 мл

молоко – 500 мл

мука – 50 г

сливочное масло – 50 г

мускатный орех – по желанию

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 15-20 минут. Затем промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу, и обжарьте с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

2. На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и измельченный чеснок. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки.

3. Влейте томатное пюре, посолите, поперчите, добавьте специи и тушите ещё несколько минут, пока начинка не станет сочной и ароматной.

4. Для соуса растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

5. Варите соус на небольшом огне до загустения. В конце добавьте соль и, по желанию, щепотку мускатного ореха.

6. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите слой баклажанов, сверху распределите часть мясной начинки, полейте молочным соусом и посыпьте тертым сыром.

7. Повторяйте слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой обильно посыпьте сыром.

8. Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым.

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