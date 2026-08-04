Сытная лазанья из баклажанов: как приготовить вкусное блюдо на ужин
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Лазанья из баклажанов – отличная альтернатива классическому блюду с листами теста. Она получается сочной, ароматной и очень сытной, поэтому идеально подходит для семейного ужина. Сочетание обжаренных баклажанов, мясной начинки, нежного молочного соуса и расплавленного сыра делает блюдо особенно аппетитным. Для приготовления понадобятся простые продукты, а результат приятно удивит насыщенным вкусом.
Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов опубликована на странице lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 700 г
- твёрдый сыр – 250 г
- мясной фарш – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатное пюре – 200 мл
- молоко – 500 мл
- мука – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- мускатный орех – по желанию
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 15-20 минут. Затем промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу, и обжарьте с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.
2. На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и измельченный чеснок. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки.
3. Влейте томатное пюре, посолите, поперчите, добавьте специи и тушите ещё несколько минут, пока начинка не станет сочной и ароматной.
4. Для соуса растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
5. Варите соус на небольшом огне до загустения. В конце добавьте соль и, по желанию, щепотку мускатного ореха.
6. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите слой баклажанов, сверху распределите часть мясной начинки, полейте молочным соусом и посыпьте тертым сыром.
7. Повторяйте слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой обильно посыпьте сыром.
8. Запекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым.
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