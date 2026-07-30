Сытная овощная запеканка с куриным филе: хватит на всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
408
Рецепт сытной запеканки с овощами и курицей
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Сытная овощная запеканка с куриным филе – это простой вариант домашнего ужина, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. В блюде сочетаются нежное мясо, сочные овощи и аппетитная сырная корочка. Такая запеканка хорошо подходит для всей семьи, ведь её легко приготовить из доступных продуктов.

Идея приготовления сытной овощной запеканки с курицей опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Рецепт сытной запеканки

Ингредиенты:

  • картофель – 1 крупная.
  • кабачок – 1/2 среднего или 1 маленький.
  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • шампиньоны – 2 крупных.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • твёрдый сыр – по вкусу.
  • растительное масло – для приготовления.
  • соль, черный перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем всё в форму

1. Для начала подготовьте овощи. Картофель и кабачок нарежьте небольшими кубиками, добавьте немного растительного масла, соль, перец и перемешайте. Выложите овощи первым слоем в форму для запекания.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте мелко нарезанный лук, сладкий перец и шампиньоны. Приправьте специями, перемешайте и выложите сверху на овощи.

Добавляем яичную заливку

3. Отдельно приготовьте заливку. Яйца взбейте со сметаной, добавьте немного соли и специй. Полученной смесью равномерно залейте все ингредиенты в форме.

4. Накройте запеканку фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

Добавляем сыр

5. За 10–20 минут до окончания приготовления снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку, чтобы сверху образовалась золотистая корочка.

6. Готовую овощную запеканку с куриным филе подавайте горячей. Она хорошо сочетается как самостоятельное блюдо и не требует дополнительного гарнира.

Готовая запеканка

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