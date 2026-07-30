Сытная овощная запеканка с куриным филе – это простой вариант домашнего ужина, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. В блюде сочетаются нежное мясо, сочные овощи и аппетитная сырная корочка. Такая запеканка хорошо подходит для всей семьи, ведь её легко приготовить из доступных продуктов.

Идея приготовления сытной овощной запеканки с курицей опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 крупная.

кабачок – 1/2 среднего или 1 маленький.

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

шампиньоны – 2 крупных.

яйца – 4 шт.

сметана – 2 ст.л.

твёрдый сыр – по вкусу.

растительное масло – для приготовления.

соль, черный перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте овощи. Картофель и кабачок нарежьте небольшими кубиками, добавьте немного растительного масла, соль, перец и перемешайте. Выложите овощи первым слоем в форму для запекания.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте мелко нарезанный лук, сладкий перец и шампиньоны. Приправьте специями, перемешайте и выложите сверху на овощи.

3. Отдельно приготовьте заливку. Яйца взбейте со сметаной, добавьте немного соли и специй. Полученной смесью равномерно залейте все ингредиенты в форме.

4. Накройте запеканку фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

5. За 10–20 минут до окончания приготовления снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку, чтобы сверху образовалась золотистая корочка.

6. Готовую овощную запеканку с куриным филе подавайте горячей. Она хорошо сочетается как самостоятельное блюдо и не требует дополнительного гарнира.

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