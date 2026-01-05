Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытная печеночная запеканка в духовке: готовится на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Из печени можно приготовить котлеты или просто потушить продукт на сковородке к любому гарниру. Также из этого мяса получится очень сытная и элементарная в приготовлении запеканка.

Идея приготовления сытной печеночной запеканки опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • морковь – 1 большая (250 г)
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 2 средних (200 г)
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 4 ст.л.
  • зелень, соль, специи

Способ приготовления:

1. Печень (куриную или индюшиную) промыть.

2. Отварить в подсоленной воде 10 минут.

3. Морковь отварить до полуготовности.

4. Шампиньоны и лук поджарить. Можно по отдельности или вместе.

5. Все охладить, что надо еще нарезать.

6. Все соединить, перемешать и выложить в форму.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Точнее по времени ориентируйтесь в соответствии со своей духовкой.

