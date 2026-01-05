Сытная печеночная запеканка в духовке: готовится на скорую руку
Из печени можно приготовить котлеты или просто потушить продукт на сковородке к любому гарниру. Также из этого мяса получится очень сытная и элементарная в приготовлении запеканка.
Идея приготовления сытной печеночной запеканки опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- морковь – 1 большая (250 г)
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 средних (200 г)
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- зелень, соль, специи
Способ приготовления:
1. Печень (куриную или индюшиную) промыть.
2. Отварить в подсоленной воде 10 минут.
3. Морковь отварить до полуготовности.
4. Шампиньоны и лук поджарить. Можно по отдельности или вместе.
5. Все охладить, что надо еще нарезать.
6. Все соединить, перемешать и выложить в форму.
7. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Точнее по времени ориентируйтесь в соответствии со своей духовкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: