Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
885
Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут
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Когда нет времени готовить классическое тесто, на помощь придет пицца на лаваше. Она получается тонкой, хрустящей и очень сочной благодаря простой начинке. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой вариант отлично подойдет для быстрого перекуса, завтрака или легкого ужина.

Идея приготовления вкусной пиццы из лаваша за 15 минут опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист
  • копченое куриное филе – 150-200 г
  • твёрдый сыр – 150 г
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • овощи – по вкусу (помидоры, сладкий перец, зелень или другие любимые)

Способ приготовления:

Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут

1. Выложите лист лаваша на сухую сковороду подходящего размера.

2. Смажьте поверхность тонким слоем сметаны, равномерно распределив её по всей основе.

3. Копченое куриное филе нарежьте небольшими кусочками и выложите на лаваш.

4. Добавьте нарезанные овощи. Для этого блюда хорошо подойдут помидоры, сладкий перец или другие сезонные овощи.

Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут

5. Сверху обильно посыпьте все натертым твердым сыром.

6. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 10-15 минут, пока сыр полностью не расплавится, а лаваш не станет хрустящим.

7. Готовую пиццу переложите на доску, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.

Сытная пицца на лаваше: готовится 15 минут

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