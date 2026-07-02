Сытная закуска из баклажанов в духовке: добавьте много сыра
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Из баклажанов легко приготовить аппетитную горячую закуску, которая подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Достаточно запечь овощи, а затем дополнить их сочной творожной начинкой. Блюдо получается очень ароматным, сытным и имеет румяную творожную корочку. Готовится оно просто, а результат точно понравится всем любителям овощных закусок.
Идея приготовления сытной закуски из баклажанов опубликована на странице yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 крупный
- помидор – 1 шт.
- репчатый лук – 1/2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- яйцо – 1 шт.
- твёрдый сыр – 120-150 г
- горчица – 1 ч.л.
- майонез – 1-2 ст.л.
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- паприка – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажан хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.
2. Выложите кусочки на противень, смажьте их растительным маслом и приправьте солью, паприкой и черным перцем.
3. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 15-20 минут. Баклажаны должны лишь слегка размягчиться.
4. Для начинки мелко нарежьте лук, помидор и укроп.
5. Добавьте яйцо, натертый твердый сыр, горчицу и майонез. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
6. Выложите сырную начинку на каждый кружочек баклажана.
7. По желанию сверху можно добавить еще немного тертого сыра.
8. Верните противень в духовку ещё на 10-15 минут при температуре 200 градусов, пока сыр полностью не расплавится и не станет золотистым.
9. Подавайте закуску горячей или теплой, украсив свежей зеленью.
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