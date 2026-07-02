Из баклажанов легко приготовить аппетитную горячую закуску, которая подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Достаточно запечь овощи, а затем дополнить их сочной творожной начинкой. Блюдо получается очень ароматным, сытным и имеет румяную творожную корочку. Готовится оно просто, а результат точно понравится всем любителям овощных закусок.

Идея приготовления сытной закуски из баклажанов опубликована на странице yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 крупный

помидор – 1 шт.

репчатый лук – 1/2 шт.

укроп – небольшой пучок

яйцо – 1 шт.

твёрдый сыр – 120-150 г

горчица – 1 ч.л.

майонез – 1-2 ст.л.

растительное масло – 1-2 ст.л.

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажан хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.

2. Выложите кусочки на противень, смажьте их растительным маслом и приправьте солью, паприкой и черным перцем.

3. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 15-20 минут. Баклажаны должны лишь слегка размягчиться.

4. Для начинки мелко нарежьте лук, помидор и укроп.

5. Добавьте яйцо, натертый твердый сыр, горчицу и майонез. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

6. Выложите сырную начинку на каждый кружочек баклажана.

7. По желанию сверху можно добавить еще немного тертого сыра.

8. Верните противень в духовку ещё на 10-15 минут при температуре 200 градусов, пока сыр полностью не расплавится и не станет золотистым.

9. Подавайте закуску горячей или теплой, украсив свежей зеленью.

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