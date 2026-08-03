Если хочется приготовить что-нибудь вкусное, сытное и без сложных ингредиентов, стоит обратить внимание на запеканку из баклажанов и куриного фарша. Такое блюдо прекрасно подходит для семейного ужина, ведь в нем сочетаются нежные овощи, сочная начинка и румяная сырная корочка. Готовится она довольно просто, а результат получается сытным и ароматным. К тому же все ингредиенты легко найти в любом магазине.

Идея приготовления сочной запеканки из баклажанов на ужин опубликована на странице olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

2 средних баклажана.

2 средних моркови.

500 г фарша из куриного филе.

1 средняя луковица.

2 зубчика.

150 мл томатного соуса

70 г твёрдого сыра

Специи:

соль

чёрный молотый перец

копченая паприка

специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны кружочками толщиной примерно 0,5-1 см. Посыпьте их солью и оставьте на 20 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу. Затем промокните бумажным полотенцем.

2. Тем временем мелко нарежьте лук, натрите морковь, а чеснок измельчите. На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, а через несколько минут выложите куриный фарш. Разбейте его лопаткой на небольшие кусочки и обжаривайте до изменения цвета.

3. Добавьте чеснок, томатный соус, копченую паприку, специи для курицы, соль и перец. Хорошо перемешайте и готовьте еще 5-7 минут, чтобы начинка стала сочной и ароматной.

4. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. На дно выложите слой баклажанов, сверху равномерно распределите часть куриной начинки. Повторите слои ещё раз, пока не закончатся все ингредиенты.

5. Натрите сыр на мелкой или средней терке и обильно посыпьте им верх запеканки. Именно сыр образует аппетитную золотистую корочку во время запекания.

6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, и запекайте 40-45 минут. После приготовления дайте блюду постоять 5–10 минут, чтобы оно лучше держало форму при нарезке.

7. Готовую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить свежими овощами и зеленью. Она одинаково вкусна как в горячем, так и в слегка охлажденном виде, поэтому прекрасно подходит не только для ужина, но и для обеда на следующий день.

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