Сытная запеканка из фарша и сыра: вкусное блюдо, которое стоит приготовить на обед

Домашние запеканки – это всегда про уют и простоту. Их любят за то, что из доступных ингредиентов можно приготовить полноценный обед или ужин для всей семьи. Если хочется чего-то сытного, но не слишком сложного в приготовлении, попробуйте сделать картофельную запеканку с фаршем и сыром. Она получается нежной, ароматной и питательной, а готовить ее можно даже в будни, когда времени мало.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • фарш из куриного филе (или другой нежирный) – 400 г
  • масло сливочное – 60 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубца
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • мед или сахар – 1 ч.л.
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, специи для картофеля и мяса – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности, затем разомните в пюре.

2. Добавьте сливочное масло, соль и специи. Когда масса немного остынет, вбейте яйцо и хорошо перемешайте.

3. Лук мелко нарежьте, обжарьте вместе с измельченным чесноком до мягкости.

4. Добавьте фарш, специи, томатную пасту и чайную ложку меда (или сахара).

5. Тушите несколько минут, пока фарш станет сочным и ароматным.

6. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, затем слой мясной начинки, сверху – оставшееся пюре. Равномерно посыпьте натертым сыром.

7. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 25–30 минут, пока верх не станет золотистым.

