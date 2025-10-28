Сытная запеканка из фарша и сыра: вкусное блюдо, которое стоит приготовить на обед
Домашние запеканки – это всегда про уют и простоту. Их любят за то, что из доступных ингредиентов можно приготовить полноценный обед или ужин для всей семьи. Если хочется чего-то сытного, но не слишком сложного в приготовлении, попробуйте сделать картофельную запеканку с фаршем и сыром. Она получается нежной, ароматной и питательной, а готовить ее можно даже в будни, когда времени мало.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- фарш из куриного филе (или другой нежирный) – 400 г
- масло сливочное – 60 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубца
- томатная паста – 1 ст.л.
- мед или сахар – 1 ч.л.
- сыр твердый – 100 г
- соль, специи для картофеля и мяса – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности, затем разомните в пюре.
2. Добавьте сливочное масло, соль и специи. Когда масса немного остынет, вбейте яйцо и хорошо перемешайте.
3. Лук мелко нарежьте, обжарьте вместе с измельченным чесноком до мягкости.
4. Добавьте фарш, специи, томатную пасту и чайную ложку меда (или сахара).
5. Тушите несколько минут, пока фарш станет сочным и ароматным.
6. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, затем слой мясной начинки, сверху – оставшееся пюре. Равномерно посыпьте натертым сыром.
7. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 25–30 минут, пока верх не станет золотистым.
