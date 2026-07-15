В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и сытные блюда, которые не требуют много времени. Одним из таких вариантов может стать запеканка с добавлением сыра и ветчины. Она получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху. Такое блюдо можно подать как на обед, так и на ужин для всей семьи.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 средний

яйца – 4 шт.

твёрдый сыр – 100 г в тесто + дополнительно для корочки

ветчина – 150 г

мука – 2 ст.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Посолите овощную массу и оставьте на 10 минут, чтобы выделилась лишняя жидкость.

2. После этого тщательно отожмите кабачки руками или с помощью марли. Это поможет сделать запеканку более плотной и нежной.

3. В большой миске смешайте кабачки с яйцами, натертым сыром, мукой и нарезанной небольшими кубиками ветчиной.

4. Добавьте соль, специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

5. Переложите подготовленную массу в форму для запекания, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментом.

6. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.

7. За 10 минут до окончания приготовления выньте форму из духовки и посыпьте запеканку дополнительной порцией тертого сыра.

8. Верните блюдо в духовку и готовьте до появления золотистой сырной корочки.

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