Сытная запеканка из кабачков: делимся простым сезонным рецептом
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и сытные блюда, которые не требуют много времени. Одним из таких вариантов может стать запеканка с добавлением сыра и ветчины. Она получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху. Такое блюдо можно подать как на обед, так и на ужин для всей семьи.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 средний
- яйца – 4 шт.
- твёрдый сыр – 100 г в тесто + дополнительно для корочки
- ветчина – 150 г
- мука – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Посолите овощную массу и оставьте на 10 минут, чтобы выделилась лишняя жидкость.
2. После этого тщательно отожмите кабачки руками или с помощью марли. Это поможет сделать запеканку более плотной и нежной.
3. В большой миске смешайте кабачки с яйцами, натертым сыром, мукой и нарезанной небольшими кубиками ветчиной.
4. Добавьте соль, специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
5. Переложите подготовленную массу в форму для запекания, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментом.
6. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут.
7. За 10 минут до окончания приготовления выньте форму из духовки и посыпьте запеканку дополнительной порцией тертого сыра.
8. Верните блюдо в духовку и готовьте до появления золотистой сырной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: