Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты
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Запеканка из кабачков – одно из лучших блюд для летнего меню, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Для неё нужны простые продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Благодаря вяленым томатам и феты блюдо получается особенно ароматным и сочным. Такая запеканка прекрасно подойдёт как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 400 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 80 мл.
- мука – 100 г
- вяленые помидоры – 40 г
- сыр фета – 30 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими ломтиками.
2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и черный перец.
3. Всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
4. Добавьте нарезанные кабачки и равномерно перемешайте, чтобы овощи покрылись смесью.
5. При необходимости слегка смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите половину кабачковой массы.
6. Сверху равномерно распределите нарезанные вяленые помидоры и кусочки сыра фета.
7. Накройте начинку второй половиной кабачковой смеси и разровняйте поверхность.
8. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30–40 минут, пока верх хорошо не подрумянится.
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