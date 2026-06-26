Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты
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Запеканка из кабачков – одно из лучших блюд для летнего меню, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Для неё нужны простые продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Благодаря вяленым томатам и феты блюдо получается особенно ароматным и сочным. Такая запеканка прекрасно подойдёт как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачок – 400 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 80 мл.
  • мука – 100 г
  • вяленые помидоры – 40 г
  • сыр фета – 30 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими ломтиками.

2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и черный перец.

3. Всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

4. Добавьте нарезанные кабачки и равномерно перемешайте, чтобы овощи покрылись смесью.

5. При необходимости слегка смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите половину кабачковой массы.

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

6. Сверху равномерно распределите нарезанные вяленые помидоры и кусочки сыра фета.

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

7. Накройте начинку второй половиной кабачковой смеси и разровняйте поверхность.

8. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30–40 минут, пока верх хорошо не подрумянится.

Сытная запеканка из кабачков: готовится за считанные минуты

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