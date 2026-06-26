Запеканка из кабачков – одно из лучших блюд для летнего меню, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Для неё нужны простые продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Благодаря вяленым томатам и феты блюдо получается особенно ароматным и сочным. Такая запеканка прекрасно подойдёт как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 400 г

яйца – 2 шт.

молоко – 80 мл.

мука – 100 г

вяленые помидоры – 40 г

сыр фета – 30 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими ломтиками.

2. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и черный перец.

3. Всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

4. Добавьте нарезанные кабачки и равномерно перемешайте, чтобы овощи покрылись смесью.

5. При необходимости слегка смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите половину кабачковой массы.

6. Сверху равномерно распределите нарезанные вяленые помидоры и кусочки сыра фета.

7. Накройте начинку второй половиной кабачковой смеси и разровняйте поверхность.

8. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30–40 минут, пока верх хорошо не подрумянится.

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