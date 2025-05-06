Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

Кабачковая запеканка – идеальный обед для всей семьи. Такое блюдо не только очень вкусное, но и бюджетное, а готовится за считанные минуты.

Видео дня

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г
  • творог – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль, чеснок, перец

Способ приготовления:

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

1. Кабачок и сыр натереть на терке.

2. Добавить остальные ингредиенты.

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

3. Перемешать массу до однородности и переложить в форму для запекания.

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до образования золотистой корочки.

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

5. После того, как достали запеканку, дайте ей немного остыть и стабилизироваться.

Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты