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Сытная запеканка из кабачков на обед: готовится элементарно
Кабачковая запеканка – идеальный обед для всей семьи. Такое блюдо не только очень вкусное, но и бюджетное, а готовится за считанные минуты.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- творог – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль, чеснок, перец
Способ приготовления:
1. Кабачок и сыр натереть на терке.
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Перемешать массу до однородности и переложить в форму для запекания.
4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до образования золотистой корочки.
5. После того, как достали запеканку, дайте ей немного остыть и стабилизироваться.
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