Кабачковая запеканка – идеальный обед для всей семьи. Такое блюдо не только очень вкусное, но и бюджетное, а готовится за считанные минуты.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

творог – 100 г

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, чеснок, перец

Способ приготовления:

1. Кабачок и сыр натереть на терке.

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Перемешать массу до однородности и переложить в форму для запекания.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до образования золотистой корочки.

5. После того, как достали запеканку, дайте ей немного остыть и стабилизироваться.

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