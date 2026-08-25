Сытная запеканка из кабачков на обед: как приготовить

Из кабачков легко приготовить полноценное блюдо для всей семьи. Если добавить куриное мясо, помидоры, сыр и нежную сметанную заливку, получится сочная запеканка с румяной корочкой. Готовится она довольно просто, а большую часть времени блюдо запекается в духовке. Такая запеканка из кабачков хорошо подходит для домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 550 г

куриное или индюшиное филе – 500 г

помидоры – 2 шт.

яйца – 3 шт.

твёрдый сыр – 120 г

сметана – 120 г

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте небольшими кусочками. Если овощи крупные и в них много семян, середину лучше удалить. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, а помидоры – ломтиками или кубиками.

2. Переложите кабачки, мясо и помидоры в большую миску. Добавьте соль и любимые специи, после чего аккуратно перемешайте продукты, чтобы они равномерно распределились.

3. Для заливки в отдельной миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте мелко натертый сыр, измельченный чеснок, немного соли и специй. Перемешайте массу до однородности.

4. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом и выложите в неё кабачки с курицей и помидорами. Равномерно распределите продукты по всей поверхности, после чего залейте яично-сметанной смесью.

5. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40-45 минут. Такой способ поможет мясу хорошо пропечься, а кабачкам остаться сочными.

6. После этого снимите фольгу, посыпьте запеканку оставшимся сыром и верните в духовку ещё на несколько минут. Когда поверхность станет золотистой, блюдо можно доставать.

7. Готовую запеканку из кабачков и курицы дайте постоять примерно 5-10 минут. Затем нарежьте её порционными кусочками и подавайте к столу. По желанию сверху можно добавить свежую зелень.

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