Сытная запеканка из мяса и овощей на ужин: готовится за считанные минуты
Запеканка – замечательное блюдо для ужина. В ней можно совместить много различных ингредиентов – вкусных и полезных. Возьмите курицу, сыр, а также разнообразные овощи, получится очень вкусно.
Идея приготовления сытной запеканки с брокколи и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 500 г куриного филе
- 1 сладкий перец
- соль, перец, специи к курице
Ингредиенты для заливки:
- 5-7 яиц
- 150-200 мл. сливок
- соль, перец
- 100 г моцареллы
Способ приготовления:
1. Брокколи разделить на небольшие соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде не более 1-2 минут, после этого сразу вынуть.
2. Куриное филе также нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности с добавлением соли, перца, можно добавить паприку или ваши любимые специи к курице.
3. Перец нарезать соломкой.
4. В форму для запекания все выложить, чередуя: брокколи, обжаренное куриное филе и перец.
5. Для заливки смешать все ингредиенты до однородности.
6. Вылить в форму и поставить в разогретую духовку.
7. Готовить при температуре 180 градусов 40-45 минут до готовности.
