Сытная запеканка из мяса и овощей на ужин: готовится за считанные минуты

Запеканка – замечательное блюдо для ужина. В ней можно совместить много различных ингредиентов – вкусных и полезных. Возьмите курицу, сыр, а также разнообразные овощи, получится очень вкусно.

Идея приготовления сытной запеканки с брокколи и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 500 г куриного филе
  • 1 сладкий перец
  • соль, перец, специи к курице

Ингредиенты для заливки:

  • 5-7 яиц
  • 150-200 мл. сливок
  • соль, перец
  • 100 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Брокколи разделить на небольшие соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде не более 1-2 минут, после этого сразу вынуть.

2. Куриное филе также нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности с добавлением соли, перца, можно добавить паприку или ваши любимые специи к курице.

3. Перец нарезать соломкой.

4. В форму для запекания все выложить, чередуя: брокколи, обжаренное куриное филе и перец.

5. Для заливки смешать все ингредиенты до однородности.

6. Вылить в форму и поставить в разогретую духовку.

7. Готовить при температуре 180 градусов 40-45 минут до готовности.

