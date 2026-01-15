Запеканка – замечательное блюдо для ужина. В ней можно совместить много различных ингредиентов – вкусных и полезных. Возьмите курицу, сыр, а также разнообразные овощи, получится очень вкусно.

Идея приготовления сытной запеканки с брокколи и куриным филе опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

500 г брокколи

500 г куриного филе

1 сладкий перец

соль, перец, специи к курице

Ингредиенты для заливки:

5-7 яиц

150-200 мл. сливок

соль, перец

100 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Брокколи разделить на небольшие соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде не более 1-2 минут, после этого сразу вынуть.

2. Куриное филе также нарезать небольшими кусочками и обжарить до готовности с добавлением соли, перца, можно добавить паприку или ваши любимые специи к курице.

3. Перец нарезать соломкой.

4. В форму для запекания все выложить, чередуя: брокколи, обжаренное куриное филе и перец.

5. Для заливки смешать все ингредиенты до однородности.

6. Вылить в форму и поставить в разогретую духовку.

7. Готовить при температуре 180 градусов 40-45 минут до готовности.

