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Сытная запеканка с беконом, филе и сыром: рецепт блюда для всей семьи
Картофель – очень простой, бюджетный, при этом полезный и вкусный овощ, который может быть основой приготовления вкусных салатов, пюре, первых блюд, а также зраз, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с филе и беконом.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- филе
- сыр твердый или моцарелла
- специи
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выкладываем бекон, далее нарезанный картофель, натертый сыр.
2. Далее выложите нарезано куриное филе. Картошку и филе нужно по вкусу посолить и поперчить, также можно натереть любимыми специями.
3. На филе снова сыр, картофель и закройте сверху все беконом. Готовьте при 200 С примерно 1-1.5 часа.
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