Картофель – очень простой, бюджетный, при этом полезный и вкусный овощ, который может быть основой приготовления вкусных салатов, пюре, первых блюд, а также зраз, запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с филе и беконом.

Ингредиенты:

картофель

бекон

филе

сыр твердый или моцарелла

специи

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выкладываем бекон, далее нарезанный картофель, натертый сыр.

2. Далее выложите нарезано куриное филе. Картошку и филе нужно по вкусу посолить и поперчить, также можно натереть любимыми специями.

3. На филе снова сыр, картофель и закройте сверху все беконом. Готовьте при 200 С примерно 1-1.5 часа.

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