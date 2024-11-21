Сытная запеканка с беконом, филе и сыром: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сытная запеканка с беконом, филе и сыром: рецепт блюда для всей семьи

Картофель – очень простой, бюджетный, при этом полезный и вкусный овощ, который может быть основой приготовления вкусных салатов, пюре, первых блюд, а также зраз, запеканок. 

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Картофельная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с филе и беконом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель 
  • бекон
  • филе
  • сыр твердый или моцарелла
  • специи 

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выкладываем бекон, далее нарезанный картофель, натертый сыр. 

Ингредиенты для блюда

2. Далее выложите нарезано куриное филе. Картошку и филе нужно по вкусу посолить и поперчить, также можно натереть любимыми специями.

Сколько готовить блюдо

3. На филе снова сыр, картофель и закройте сверху все беконом. Готовьте при 200 С примерно 1-1.5 часа. 

Готовое блюдо

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