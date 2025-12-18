Грибы и сыр можно очень вкусно совместить в запеканке. Всего за несколько минут у вас получится сытное блюдо для обеда, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления творожно-сливочной запеканки с грибами на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

шпинат свежий – по желанию

крем-сыр – 2 ст. л.

сметана или натуральный йогурт – 2 ст. л.

моцарелла – 200 г

сливочное масло – небольшой кусочек

соль, перец, специи – по вкусу

немного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Добавить нарезанные грибы на разогретую сковородку.

2. Посолить, поперчить.

3. Жарить, пока полностью не испарится жидкость и не появится легкая золотистая корочка.

4. Положить горсть свежего шпината и жарить еще 1-2 минуты.

5. Переложить все в миску, добавить крем-сыр, сметану или йогурт и часть моцареллы. Хорошо перемешать.

6. Выложить смесь в форму для запекания, разровнять и посыпать сверху оставшейся моцареллой.

7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут (до румяной корочки).

