Сытная запеканка с грибами и курицей на обед: как приготовить
Грибы и сыр можно очень вкусно совместить в запеканке. Всего за несколько минут у вас получится сытное блюдо для обеда, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления творожно-сливочной запеканки с грибами на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- шпинат свежий – по желанию
- крем-сыр – 2 ст. л.
- сметана или натуральный йогурт – 2 ст. л.
- моцарелла – 200 г
- сливочное масло – небольшой кусочек
- соль, перец, специи – по вкусу
- немного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Добавить нарезанные грибы на разогретую сковородку.
2. Посолить, поперчить.
3. Жарить, пока полностью не испарится жидкость и не появится легкая золотистая корочка.
4. Положить горсть свежего шпината и жарить еще 1-2 минуты.
5. Переложить все в миску, добавить крем-сыр, сметану или йогурт и часть моцареллы. Хорошо перемешать.
6. Выложить смесь в форму для запекания, разровнять и посыпать сверху оставшейся моцареллой.
7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут (до румяной корочки).
