Сытная запеканка с куриным филе и сыром: идеальный рецепт для ужина

Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить много времени на кухне, на помощь приходят простые блюда из духовки. Запеканка из куриного филе, творога и помидоров как раз относится к таким рецептам. Все ингредиенты можно смешать сразу в форме, а в конце добавить сыр для румяной корочки.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400-500 г

творог – 200 г

помидоры – 1-2 шт.

яйца – 2 шт.

твёрдый сыр или моцарелла – 70-100 г

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. Помидоры также нарежьте, стараясь, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.

2. Подготовленное мясо и помидоры переложите в форму для запекания. Добавьте творог и два яйца. Посолите, поперчите, всыпьте паприку и сухой чеснок.

3. Все ингредиенты хорошо перемешайте прямо в форме. Равномерно распределите смесь и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

4. Запекайте примерно 30-35 минут. Точное время будет зависеть от размера кусочков курицы и особенностей духовки. Мясо должно полностью пропечься.

5. После этого достаньте форму и посыпьте запеканку тёртым твёрдым сыром или моцареллой. Верните блюдо в духовку ещё на 7–10 минут. За это время сыр расплавится, и сверху образуется золотистая аппетитная корочка.

6. Готовую запеканку оставьте на несколько минут, чтобы она немного устоялась, а затем подавайте к столу. Это простой вариант ужина, для которого не нужно отдельно готовить мясо, гарнир и соус. Все запекается в одной форме, поэтому после приготовления остаётся минимум посуды.

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