Запеканка – замечательный вариант ужина. В ней можно совместить много любимых компонентов. Очень вкусно положить курицу, сыр, а также обязательно добавьте сочные помидоры.

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и картофелем на обед опубликована на стоирнци marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

картофель – 600 г

помидоры – 3-4 шт.

масло – 5 г.

Ингредиенты для заливки:

яйца куриные – 2 шт.

прованские травы, чеснок

сметана – 200 г.

сыр твердый – 40 г. + 100 г.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать.

2. Добавить любимые специи.

3. Сбрызнуть маслом, оставить мариноваться.

4. Картофель нарезать соломкой, выложить на форму для запекания. Форму предварительно смазать растительным маслом.

5. Сверху выложить мясо, добавить заливку.

6. Выложить помидоры кольцами, посыпать тертым сыром.

7. Накрыть фольгой, отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

