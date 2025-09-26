Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
18
Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

Запеканка – замечательный вариант ужина. В ней можно совместить много любимых компонентов. Очень вкусно положить курицу, сыр, а также обязательно добавьте сочные помидоры.

Видео дня

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и картофелем на обед опубликована на стоирнци marafon18 6 в Instagram.

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • картофель – 600 г
  • помидоры – 3-4 шт.
  • масло – 5 г.

Ингредиенты для заливки:

  • яйца куриные – 2 шт.
  • прованские травы, чеснок
  • сметана – 200 г.
  • сыр твердый – 40 г. + 100 г.

Способ приготовления:

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

1. Филе нарезать.

2. Добавить любимые специи.

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

3. Сбрызнуть маслом, оставить мариноваться.

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

4. Картофель нарезать соломкой, выложить на форму для запекания. Форму предварительно смазать растительным маслом.

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

5. Сверху выложить мясо, добавить заливку.

6. Выложить помидоры кольцами, посыпать тертым сыром.

Сытная запеканка с куриным филе на ужин: добавьте много сыра и помидоры

7. Накрыть фольгой, отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты