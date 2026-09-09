Сытная запеканка с курицей и ананасами: хватит на всех

Запеканка с курицей и ананасами отлично подойдет для обеда или ужина, когда нужно приготовить блюдо сразу на несколько порций. В ней сочетаются нежное куриное филе, сочные помидоры и сладковатые кусочки ананаса. Всё заливается простой яично-сметанной смесью, а сверху запеканка покрывается румяным сыром. Подготовка занимает немного времени, а дальше блюдо остаётся только поставить в духовку.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и ананасами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

консервированные ананасы – 250 г

помидоры – 3 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст. л.

твёрдый сыр – 100 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Помидоры также нарежьте, ананасы достаньте из сиропа и порежьте на части, если они крупные. Лук очистите и нарежьте.

3. Подготовленные курицу, помидоры, ананасы и лук переложите в форму для запекания.

4. Добавьте соль и черный перец, после чего аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы специи распределились равномерно.

5. Для заливки в отдельной миске взбейте яйца со сметаной и небольшим количеством соли. Полученную смесь равномерно вылейте в форму с курицей и овощами.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке и распределите сверху. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 35–40 минут, пока куриное филе полностью не пропечется, а сыр сверху не станет румяным.

7. Дайте готовой запеканке несколько минут постоять, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: