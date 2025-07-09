Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
513
Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

Из сезонных кабачков и нежного куриного мяса можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Такое блюдо станет отличным вариантом сытного обеда или ужина. Вам понадобится максимум 40 минут, чтобы справиться с таким кулинарным шедевром.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с курицей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Для сочности добавьте много сыра и помидоры.

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • йогурт натуральный – 100 г
  • сметана 10% – 100 г
  • кабачок – 400 г
  • помидоры – 300 г
  • сыр твердый – 100 г
  • любимые специи.

Способ приготовления:

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

1. Нарезать филе.

2. Добавить любимые специи.

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

3. Тщательно перемешать.

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

4. Добавить заливку.

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

5. Выложить кабачок и помидоры.

6. Посыпать тертым сыром.

Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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