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Сытная запеканка с курицей и кабачками: ленивый рецепт, который понравится всем
Из сезонных кабачков и нежного куриного мяса можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Такое блюдо станет отличным вариантом сытного обеда или ужина. Вам понадобится максимум 40 минут, чтобы справиться с таким кулинарным шедевром.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с курицей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Для сочности добавьте много сыра и помидоры.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- яйца куриные – 2 шт.
- йогурт натуральный – 100 г
- сметана 10% – 100 г
- кабачок – 400 г
- помидоры – 300 г
- сыр твердый – 100 г
- любимые специи.
Способ приготовления:
1. Нарезать филе.
2. Добавить любимые специи.
3. Тщательно перемешать.
4. Добавить заливку.
5. Выложить кабачок и помидоры.
6. Посыпать тертым сыром.
7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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