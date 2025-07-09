Из сезонных кабачков и нежного куриного мяса можно приготовить очень вкусную и сытную запеканку. Такое блюдо станет отличным вариантом сытного обеда или ужина. Вам понадобится максимум 40 минут, чтобы справиться с таким кулинарным шедевром.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с курицей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Для сочности добавьте много сыра и помидоры.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

яйца куриные – 2 шт.

йогурт натуральный – 100 г

сметана 10% – 100 г

кабачок – 400 г

помидоры – 300 г

сыр твердый – 100 г

любимые специи.

Способ приготовления:

1. Нарезать филе.

2. Добавить любимые специи.

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить заливку.

5. Выложить кабачок и помидоры.

6. Посыпать тертым сыром.

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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