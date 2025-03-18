Квашеная капуста и пшено – это продукты, которые отлично можно объединить в одном блюде. Хотя они кажутся достаточно банальными, но именно такие ингредиенты были обычными для наших предков. У вас получится вкусная засыпная капуста, которая идеально подойдет для обеда.

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Идея приготовления засыпной капусты на обед опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

квашеная капуста – 1 кг.

пшено – 200 г

подбрюшина (сало) – 500 г

большой лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 200 г

молоко – 200 г

мука – 60 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту залить водой, чтобы покрывала.

2. Поставить вариться на час.

3. Тем временем нарезать подбрюшину и обжарить до румяной корочки.

4. Вытащить шкварки и в той же сковороде обжарить лук.

5. Пшено промыть и высыпать в капусту, варить до готовности пшена.

6. Для заправки муку смешать с яйцом, добавив немного молока, размещать до однородности.

7. Доли добавить другое молоко и сметану.

8. К пшену добавить лук, залить заправку, перемешать и тушить еще 5 минут.

9. Подавать со шкварками.

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