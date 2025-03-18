Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо
Квашеная капуста и пшено – это продукты, которые отлично можно объединить в одном блюде. Хотя они кажутся достаточно банальными, но именно такие ингредиенты были обычными для наших предков. У вас получится вкусная засыпная капуста, которая идеально подойдет для обеда.
Идея приготовления засыпной капусты на обед опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 1 кг.
- пшено – 200 г
- подбрюшина (сало) – 500 г
- большой лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 200 г
- молоко – 200 г
- мука – 60 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту залить водой, чтобы покрывала.
2. Поставить вариться на час.
3. Тем временем нарезать подбрюшину и обжарить до румяной корочки.
4. Вытащить шкварки и в той же сковороде обжарить лук.
5. Пшено промыть и высыпать в капусту, варить до готовности пшена.
6. Для заправки муку смешать с яйцом, добавив немного молока, размещать до однородности.
7. Доли добавить другое молоко и сметану.
8. К пшену добавить лук, залить заправку, перемешать и тушить еще 5 минут.
9. Подавать со шкварками.
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