Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
741
Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

Квашеная капуста и пшено – это продукты, которые отлично можно объединить в одном блюде. Хотя они кажутся достаточно банальными, но именно такие ингредиенты были обычными для наших предков. У вас получится вкусная засыпная капуста, которая идеально подойдет для обеда.

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Идея приготовления засыпной капусты на обед опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 1 кг.
  • пшено – 200 г
  • подбрюшина (сало) – 500 г
  • большой лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 200 г
  • молоко – 200 г
  • мука – 60 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

1. Капусту залить водой, чтобы покрывала.

2. Поставить вариться на час.

3. Тем временем нарезать подбрюшину и обжарить до румяной корочки.

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

4. Вытащить шкварки и в той же сковороде обжарить лук.

5. Пшено промыть и высыпать в капусту, варить до готовности пшена.

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

6. Для заправки муку смешать с яйцом, добавив немного молока, размещать до однородности.

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

7. Доли добавить другое молоко и сметану.

8. К пшену добавить лук, залить заправку, перемешать и тушить еще 5 минут.

Сытная засыпная капуста на обед: как приготовить традиционное украинское блюдо

9. Подавать со шкварками.

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