Сытное овощное рагу для обеда: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
552
Овощное рагу – одно из самых простых блюд для сытного домашнего обеда. Для приготовления понадобятся сезонные овощи, немного времени и минимум сложных процессов. Благодаря сочетанию молодого картофеля, капусты, баклажанов и томатной пасты блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным. Такое рагу подходит и горячим, и после остывания.

Идея приготовления сытного овощного рагу на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 500 г
  • капуста – 1/2 небольшого кочана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • зелень – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • масло – для жарки
  • вода – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте все овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь – кружочками или соломкой, а болгарский перец – небольшими кусочками.

2. В глубокой сковородке или кастрюле разогрейте немного растительного масла. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Готовьте несколько минут, помешивая.

3. Молодой картофель хорошо помойте и нарежьте средними кусочками. Добавьте его к овощам, посыпьте специями и влейте стакан воды. Накройте крышкой и тушите почти до готовности картофеля.

4. Баклажан нарежьте кубиками, немного подсолите и оставьте на 10 минут. После этого слегка промокните бумажным полотенцем.

5. Когда картофель станет почти мягким, добавьте нашинкованную капусту, баклажан и томатную пасту. Хорошо перемешайте все ингредиенты и тушите еще 10-15 минут до полной готовности овощей.

6. Готовое овощное рагу посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим. Блюдо прекрасно сочетается со свежим хлебом или легкими соусами.

