Сытное овощное рагу для обеда: готовится элементарно
Овощное рагу – одно из самых простых блюд для сытного домашнего обеда. Для приготовления понадобятся сезонные овощи, немного времени и минимум сложных процессов. Благодаря сочетанию молодого картофеля, капусты, баклажанов и томатной пасты блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным. Такое рагу подходит и горячим, и после остывания.
Идея приготовления сытного овощного рагу на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 500 г
- капуста – 1/2 небольшого кочана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- зелень – по вкусу
- специи – по вкусу
- масло – для жарки
- вода – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Для начала подготовьте все овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь – кружочками или соломкой, а болгарский перец – небольшими кусочками.
2. В глубокой сковородке или кастрюле разогрейте немного растительного масла. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец. Готовьте несколько минут, помешивая.
3. Молодой картофель хорошо помойте и нарежьте средними кусочками. Добавьте его к овощам, посыпьте специями и влейте стакан воды. Накройте крышкой и тушите почти до готовности картофеля.
4. Баклажан нарежьте кубиками, немного подсолите и оставьте на 10 минут. После этого слегка промокните бумажным полотенцем.
5. Когда картофель станет почти мягким, добавьте нашинкованную капусту, баклажан и томатную пасту. Хорошо перемешайте все ингредиенты и тушите еще 10-15 минут до полной готовности овощей.
6. Готовое овощное рагу посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим. Блюдо прекрасно сочетается со свежим хлебом или легкими соусами.
