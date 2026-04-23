Сытное домашнее блюдо, которое сочетает мясо и сезонные овощи, всегда уместно для обеда или ужина. Овощное рагу – это именно тот вариант, который легко приготовить в большой порции на всю семью. Оно получается ароматным, сочным и хорошо насыщает. К тому же рецепт можно адаптировать под любые продукты, которые есть под рукой. При этом блюдо не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления овощного рагу с мясом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (курица или свинина) – 800 г

растительное масло – для жарки

лук – 2 шт.

картофель – 700 г

морковь – 2 шт.

баклажан – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

вода (кипяток) – 500 мл.

чеснок – 4 зубчика

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте мясо: нарежьте его порционными кусками и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Это поможет сохранить сочность и придаст блюду насыщенный вкус.

2. Далее добавьте нарезанный лук и готовьте несколько минут до мягкости. Затем всыпьте натертую или нарезанную морковь и кусочки сладкого перца. Обжарьте все вместе еще несколько минут, после чего посолите и добавьте специи по вкусу.

3. К мясу с овощами добавьте нарезанный картофель, баклажан и кабачок. Положите томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Влейте горячую воду так, чтобы она почти покрывала ингредиенты. Накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите примерно 40 минут, пока мясо станет мягким, а овощи – нежными.

5. В конце добавьте измельченный чеснок и свежую зелень. Дайте рагу прокипеть еще несколько минут и снимите с огня.

