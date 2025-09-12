Иногда хочется приготовить что-то одновременно простое, сытное и полезное, не тратя много времени на кухне. Идеальным решением станет овощное рагу с добавлением сочных куриных сосисок. Такое блюдо получается питательным, ароматным и отлично подходит для обеда всей семьи. Готовить его можно из сезонных овощей, а варианты специй легко менять под собственный вкус.

Идея приготовления овощного рагу с сосисками опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сосиски – 270 г

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 0,5 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 3–4 шт.

томатный сок – 100 мл

минимум растительного масла (или совсем без него)

соль, перец, специи (сухой чеснок, копченая паприка, сушеные травы)

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте небольшими кусочками, морковь – кольцами, лук – кубиками, болгарский перец – полосками, а помидоры – кубиками.

2. В сковороду добавьте минимум масла или немного воды, выложите подготовленные овощи и тушите их под крышкой, периодически помешивая.

3. Сосиски нарежьте кружочками и добавьте к овощам.

4. Посолите, поперчите, приправьте специями, залейте томатным соком.

5. Продолжайте тушить еще несколько минут, пока все ингредиенты не объединят свои вкусы.

6. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

