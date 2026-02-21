Сытные белковые пирожки с яйцами и сыром: готовятся на сковородке

Жареные пирожки с яйцами и зеленью – очень сытное блюдо. Такие изделия содержат все необходимые ингредиенты для завтрака или питательного перекуса. К тому же, это очень вкусно.

Идея приготовления вкусных жареных пирожков с яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 4 шт.
  • зеленый лук – большой пучок
  • творог – 250 г
  • твердый сыр – 50 г
  • сырое яйцо – 1 шт. (может понадобиться 2, в зависимости от размера и консистенции)
  • соль, перец – по вкусу
  • мука – 2-3 ст.л.
  • масло для жарки – кокосовое масло или топленое масло гхи

Способ приготовления:

1. Яйца и зелень мелко нарезать и смешать с тертым твердым сыром, солью, перцем, сырым яйцом и мукой до однородной массы.

2. При необходимости добавить еще сырое яйцо, чтобы масса хорошо держала форму.

3. Сформировать небольшие пирожки.

4. Обжарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.

5. Готовые пирожки подавать со сметаной теплыми.

