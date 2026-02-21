Все рецепты
Сытные белковые пирожки с яйцами и сыром: готовятся на сковородке
Жареные пирожки с яйцами и зеленью – очень сытное блюдо. Такие изделия содержат все необходимые ингредиенты для завтрака или питательного перекуса. К тому же, это очень вкусно.
Идея приготовления вкусных жареных пирожков с яйцами и сыром опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 4 шт.
- зеленый лук – большой пучок
- творог – 250 г
- твердый сыр – 50 г
- сырое яйцо – 1 шт. (может понадобиться 2, в зависимости от размера и консистенции)
- соль, перец – по вкусу
- мука – 2-3 ст.л.
- масло для жарки – кокосовое масло или топленое масло гхи
Способ приготовления:
1. Яйца и зелень мелко нарезать и смешать с тертым твердым сыром, солью, перцем, сырым яйцом и мукой до однородной массы.
2. При необходимости добавить еще сырое яйцо, чтобы масса хорошо держала форму.
3. Сформировать небольшие пирожки.
4. Обжарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
5. Готовые пирожки подавать со сметаной теплыми.
